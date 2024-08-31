شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رحلة استكشافية فى أعماق البحار تكشف عن 20 نوعًا لم يسبق رؤيتها والان مع تفاصيل الخبر

مازالت محيطات الأرض غير مستكشفة إلى حد كبير، حيث لا يزال 95% من عالم المياه لغزًا، لكن غامر العلماء بالذهاب إلى سلسلة جبال نازكا، واكتشفوا جبلًا ضخمًا تحت الماء يعج بالحياة، حيث يبلغ ارتفاع الجبل البحري أكثر من 1.9 ميل، ثلث ارتفاع جبل إيفرست، وهو موطن لما لا يقل عن 20 نوعًا لم يسبق رؤيته من قبل.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اكتشف العلماء بعض المخلوقات بما في ذلك ضفدع البحر وأخطبوط كاسبر.

وتم اكتشاف الجبل البحري الجديد من جانب فريق من علماء المحيطات من معهد شميدت للمحيطات أثناء استكشافهم لسلسلة جبال نازكا، وهي سلسلة جبال تحت الماء على بعد 900 ميل قبالة ساحل تشيلي.

كما أنه باستخدام الروبوتات تحت الماء، تمكن الفريق من رسم خريطة للجبل الضخم، وتصوير بعض أشكال الحياة المزدهرة هناك.

وتم الكشف عن حديقة مرجانية نقية تبلغ مساحتها حوالي 800 متر مربع، تقريبًا بنفس حجم ثلاثة ملاعب تنس، حيث تم العثور على هذه الشعاب المرجانية في أعماق البحار لتوفير المأوى لمجموعة من الكائنات الحية غير العادية، بما في ذلك الأسماك الصخرية، ونجم البحر، وسرطان البحر الملكي.

كانت هذه الرحلة الاستكشافية الثالثة هذا العام التي أجريت في المنطقة، حيث وثقت البعثتان السابقتان أكثر من 150 نوعًا جديدًا.

قال تومر كيتر، كبير العلماء المشارك وفني البحرية في معهد شميدت للمحيطات: "بعد الانتهاء من بعثتنا الثالثة إلى المنطقة، استكشفنا حوالي 25 جبلًا بحريًا على سلسلة جبال نازكا وسالاس يي جوميز".

وأضاف كيتر، "تسلط نتائجنا الضوء على التنوع الملحوظ لهذه النظم البيئية، بينما تكشف في الوقت نفسه عن الفجوات في فهمنا لكيفية ترابط النظم البيئية للجبال البحرية.

وأوضح كيتر، "نأمل أن تساعد البيانات التي تم جمعها من هذه البعثات في إعلام السياسات المستقبلية، وحماية هذه البيئات البكر للأجيال القادمة".