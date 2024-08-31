شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل دليل Snapchat للمراهقين وكيفية منع المخاطر عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت منصة Snapchat دليل لمساعدة المعلمين على فهم كيفية استخدام المراهقين للمنصة بشكل أفضل ومساعدتهم على الوعى بموارد السلامة والحماية المتاحة، وذلك بجانب مقاطع فيديو تعرض الميزات التى يمكن للمدارس استخدامها بالإضافة إلى الضمانات للجيل الشاب.

ووففا لما ذكره موقع "Phone Arena"، يحتوى الدليل على مواد يمكن للمعلمين أيضًا تقديمها للآباء والمستشارين لمساعدة الطلاب على التعامل مع المخاطر عبر الإنترنت مثل التنمر وتدهور الصحة العقلية، وتطلب أيضًا ملاحظات من المعلمين بشكل مباشر حول كيفية استخدام التطبيق فى مجتمعات المدارس.

كما طورت الشركة مجموعة أدوات بالشراكة مع Safe and Sound Schools لتزويد المعلمين بمعلومات حول كيفية دعم السلامة عبر الإنترنت للطلاب.

تسعى الشركة إلى توفير المعرفة والمعلومات للأشخاص الذين قد لا يكونون على دراية بـ Snapchat أو وسائل التواصل الاجتماعى بشكل عام التى يستخدمها المراهقون فى الوقت الحاضر.

عندما يصبح المعلمون أكثر دراية بهذا الأمر، فقد يكونون أكثر فائدة عندما يواجهون حالة من التنمر عبر الإنترنت، على سبيل المثال.

كما أن مشكلة سهولة الوصول إلى وسائل تشتيت الانتباه السهلة مثل الهواتف الذكية بالنسبة للشباب أصبحت مهمة بشكل متزايد، حيث أن مشكلات الانتباه فى الدروس ذات أهمية كبرى.