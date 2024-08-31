شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على خدمة تطبيق Apple Sports تمكنك مشاهدة ألعاب كرة القدم والمباريات والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت من محبي كرة القدم المحترفين أو الجامعيين الذين يرغبون في السفر عبر الزمن حتى يتمكنوا من مشاهدة كل مباراة فور حدوثها، فقد تتمكن Apple Sports من مساعدتك، لا يمكن لتطبيق iPhone الرياضي أن يخرق قوانين فيزياء الكم، لكنه يمكن أن يساعدك في متابعة جميع المباريات خلال موسم كرة القدم.

ويضيف التحديث الأخير لـ Apple Sports تنبيهات وميزات أكثر شمولاً لألعاب National Football League (NFL) وNational Collegiate Athletic Association Football (NCAAF) ، ولن يوفر التطبيق نتائج وإحصائيات محدثة للألعاب فحسب، بل سيوفر أيضًا تحديثات اللعب تلو الآخر لتسجيل الأهداف باستخدام "متتبع القيادة الديناميكي" الجديد الذي يمكنه إظهار موقع الكرة في الملعب، وسيوفر تطبيق Apple Sports أيضًا احتمالات المراهنة في الوقت الفعلي خلال كل مباراة.

وسيضيف التطبيق في النهاية شاشة منسدلة تعرض بطاقات الأداء الرئيسية من لعبة إلى أخرى، وموجزًا ​​للتحديثات لفرقك، ووظيفة بحث تسهل العثور على الألعاب والتبديل بينها حتى لو لم تتابعها، و سيتم أيضًا تفكيك ميزة التنبيه "الأنشطة المباشرة" من Apple TV، وسيتم إسقاط هاتين الميزتين عند إطلاق الإصدار التجريبي من iOS 18 في الخريف.

وتم إطلاق تطبيق Apple Sports في فبراير مجانًا وهو متاح الآن على متجر التطبيقات ، اعتبارًا من يوم الخميس، يمكن للتطبيق تتبع المباريات لـ 15 موسمًا مختلفًا من الدوريات، بما في ذلك NFL وNCAAF ودوري كرة القدم الرئيسي (MLS) ودوري البيسبول الرئيسي (MLB) والرابطة الوطنية لكرة السلة (NBA) ، وتقول Apple أنه سيتم إضافة المزيد من الدوريات إلى التطبيق في التحديثات المستقبلية.