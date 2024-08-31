شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد حظر X.. مستخدمو البرازيل يتجهون إلى منصة Bluesky بأعداد كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

بعد حظر تطبيق X حاليًا في البرازيل بناءً على أمر من أحد قضاة المحكمة العليا، يبدو أن المستخدمين البرازيليين يتجهون إلى Bluesky، وهي شبكة اجتماعية بديلة بأعداد كبيرة.

ويقول الحساب الرسمي لـ Bluesky في منشور: "البرازيل أنتم تسجلون مستويات قياسية جديدة للنشاط على بلوسكاى".

ويقول بول فرازي، مطور بلو سكاي: "من المؤكد أن هناك بعض الانقطاعات ومشاكل في الأداء حيث أننا لم نشهد حركة مرورية مثل هذه من قبل.

يبدو أن تطبيق Bluesky يعمل بشكل مشابه جدًا لتطبيق X، لكنه عبارة عن منصة وسائط اجتماعية لامركزية مبنية على بروتوكول AT (الذي طورته أيضًا Bluesky). في منشور الساعة 5:12 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ، يقول Frazee أن Bluesky تشهد 1000 حدث في الثانية وهو "إنجاز جديد على مراحلها والذي يعمل بشكل أساسي كمصدر للبيانات للمنصة.

ولم ترد Mastodon (منصة لامركزية أخرى) وMeta (الشركة التي تدير Threads، والتي لها روابط مع fediverse) على الفور على طلب التعليق حول ما إذا كانوا يشهدون زيادة في الاستخدام أيضًا