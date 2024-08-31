شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رغم شكلها اللطيف.. أيقونة تطبيق Facebook الجديدة لنظام iOS مجرد خلل والان مع تفاصيل الخبر

تفاجأ مستخدمو أيفون عندما تغير لون أيقونة تطبيق فيس بوك على نظام التشغيل iOS إلى الأسود والأزرق، فإن تغييرات اللون جعلت الأيقونة تبدو أفضل من الألوان الزرقاء والبيضاء التقليدية التي تشتهر بها وحدة ميتا، فيما أفاد تقرير أن أيقونة فيسبوك الجديدة ذات المظهر الرائع كانت مجرد خلل وأن الإصلاح يتم طرحه بالفعل لمستخدمي أيفون.

ووفقًا لما ذكره موقع "Phone arena"، فإن التغيير في ألوان أيقونة فيسبوك على نظام التشغيل iOS كان بسبب مشكلة فنية تم حلها.

قال مدير اتصالات ميتا ديف أرنولد، إن أولئك الذين يقومون بتحديث التطبيق على نظام التشغيل iOS سيرون ألوان الأيقونات الصحيحة عند تحديث تطبيق Facebook.

عندما تطلق أبل نظام التشغيل iOS 18 الشهر المقبل، سيتمكن مستخدمو iPhone من تفعيل الوضع الداكن لأيقونات الشاشة الرئيسية الخاصة بهم وحتى تظليلها بمجموعة واسعة من الألوان.

تتميز أيقونة الشاشة الرئيسية التقليدية لفيسبوك بخلفية زرقاء مع شعار أبيض، وتسبب الخلل في تحول الخلفية إلى اللون الأسود والشعار الأزرق.

إذا كنت تستخدم الإصدار التجريبي من iOS 18 أو iOS 18.1، فيمكنك إعطاء أيقونة تطبيق Facebook مظهرًا جديدًا بالضغط لفترة طويلة على شاشة القفل.



في وضع Jiggle، اضغط فوق "القرص" الموجود في الزاوية اليسرى العلوية ثم "تخصيص".



تتيح لك القائمة المنبثقة الموجودة في أسفل الشاشة خيار إرجاع الأيقونات لوضعها في الوضع الداكن، أو إعادتها إلى الألوان التقليدية في الوضع الفاتح، أو تغييرها من الفاتح إلى الداكن تلقائيًا عند غروب الشمس (والعكس صحيح عند شروق الشمس)، أو تلوين أيقونات تطبيق الشاشة الرئيسية بألوان مختلفة بناءً على شريطي التمرير الموجودين في أسفل الشاشة.



عندما تريد إرجاع ألوان أيقونات تطبيق الشاشة الرئيسية إلى ألوانها الأصلية، اضغط فوق أيقونة "الضوء" الموجودة في أسفل الشاشة.



إذا كنت لا تريد تثبيت الإصدار التجريبي من iOS 18 للحصول على هذه الميزة الآن، فما عليك سوى الانتظار حتى يتم إصدار الإصدار المستقر من iOS 18 الشهر المقبل.



وعندما تقدم شركة أبل سلسلة iPhone 16 الجديدة في 9 سبتمبر، فمن المتوقع أن تكشف عن التاريخ الذي تتوقع فيه إصدار تحديث iOS 18.

