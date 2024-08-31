شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك يضيف طرقًا جديدة لضبط خوارزمية صفحتك المفضلة والان مع تفاصيل الخبر

يمنح تيك توك للمستخدمين طريقة لتحديد نوع المحتوى الذي يشاهدونه على خلاصاتهم بشكل أكثر دقة أو على الأقل الإشارة إلى الخوارزمية بما يثير اهتمامهم.

تحت تفضيلات المحتوى > إدارة الموضوعات (التي يمكن العثور عليها في "الإعدادات والخصوصية")، يمكن للمستخدمين ضبط أشرطة التمرير للإشارة إلى رغبتهم في زيادة أو تقليل موضوعات معينة في صفحة "لك".

وتشمل الموضوعات "الفنون الإبداعية" و"الشؤون الجارية" و"الفكاهة" والمزيد ، يتم ضبط أشرطة التمرير على أرضية وسطى افتراضية في البداية، ويمكن للمستخدمين تعديلها من هناك.

تشتهر صفحة For You التي تستهدف المستخدمين بشكل مفرط على TikTok بأنها عبارة عن صندوق أسود إلى حد ما، مبني على مجموعة كبيرة من بيانات المستخدم التي تجعلك تشعر أحيانًا وكأن الخوارزمية تقرأ أفكارك.

وتمنحنا ميزة شريط التمرير الجديدة هذه نظرة خاطفة خلف الستار، خاصة فيما يتعلق بكيفية تصنيف TikTok للمحتوى، ومن المثير للاهتمام على سبيل المثال، أن "الرقص" هو موضوع منفصل عن الفنون الأخرى وهو أمر غير مفاجئ تمامًا نظرًا للدور المبكر لـ TikTok كتطبيق رقص للأطفال.

على مر السنين، طرحت تيك توك ميزات مختلفة لمنح المستخدمين شعورًا بالتحكم في خوارزميتهم الخاصة، ويهدف زر "غير مهتم" في مقاطع الفيديو إلى الإشارة إلى النظام بأنك تريد رؤية أقل من شيء ما، ويمكن للمستخدمين أيضًا حظر كلمات رئيسية أو علامات تصنيف معينة من خلاصاتهم بالكامل.

في العام الماضي، بدأت تيك توك أيضًا في اختبار طريقة لإعادة تعيين صفحة For You الخاصة بك لبدء جديد.

ولم يتضح بعد مدى فعالية تعديل أشرطة التمرير تاريخيًا، لا يشكل هذا النوع من الأدوات بالضرورة قاعدة صارمة وسريعة لنوع أنظمة التوصية بالمحتوى التي تعيدها ، على سبيل المثال وجدت الأبحاث السابقة حول زر "عدم الإعجاب" في YouTube أن الخوارزمية استمرت في التوصية بمحتوى مشابه بغض النظر عن ذلك .