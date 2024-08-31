شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: مستخدمو أيفون خارج الولايات المتحدة سيمكنهم استخدام مميزات Apple Intelligence والان مع تفاصيل الخبر

تم تقديم Apple Intelligence- وهو مجموعة ميزات الذكاء الاصطناعي (AI) لأجهزة ابل -، في مؤتمر المطورين العالميين (WWDC) 2024 في 10 يونيو، وفي الأسابيع اللاحقة، طرحت أبل العديد من ميزاتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر تحديثات النسخة التجريبية من iOS 18 للمطورين في الولايات المتحدة فقط، ومع ذلك، فإن هذا تغير الآن، إذ يمكن للمستخدمين في جميع أنحاء العالم تجربة بعض ميزات Apple Intelligence على أحدث ميزات النسخة التجريبية الثالثة للمطورين من iOS 18.1.

Apple Intelligence على iOS 18.1

ووفقًا لملاحظات إصدار ابل التي أعقبت طرح تحديثات النسخة التجريبية الثالثة للمطورين من iOS 18.1 وmacOS 15.1، يمكن لمستخدمي ايفون خارج الولايات المتحدة الآن تجربة ميزات Apple Intelligence، والذي يعمل هذا عن طريق تغيير لغة ايفون إلى اللغة الإنجليزية (الولايات المتحدة) بالإضافة إلى لغة Siri، ومن المهم ملاحظة أن هذا التغيير تم تقديمه فقط مع تحديث النسخة التجريبية الثالثة للمطورين من iOS 18.1.

ميزات Apple Intelligence

يوفر Apple Intelligence ترقيات كبيرة إلى Siri، ويقال أيضًا أنه يحصل على ميزة On-Screen Awareness لتحسين الاستجابات، الى جانب ميزة "Clean Up"، والتي تعمل بشكل مشابه لميزة إزالة العناصر من الصور على الهواتف الأخرى مثل سلسلة Google Pixel 9 وSamsung Galaxy S24، حيث تزيل الكائنات والأشخاص من الصورة.

ومع ذلك، يُقال إن بعض ميزات Apple Intelligence، مثل أدوات إنشاء النصوص والتنسيق التي تعمل بتقنية ChatGPT، سيتم تقديمها في وقت لاحق من هذا العام، والجدير بالذكر أنه من المتوقع طرح iOS 18 على نطاق واسع لمستخدمي ايفون بعد إطلاق سلسلة iPhone 16، والتي من المقرر أن تتم في 9 سبتمبر.