شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يعمل على قوائم مخصصة للمساعدة فى تصفية الدردشات والان مع تفاصيل الخبر

يعمل تطبيق واتساب، أحد أشهر تطبيقات ميتا، على تحديث جديد يتيح لك وضع لمستك الخاصة على كيفية التعامل مع جهات الاتصال والدردشات، وفقًا لما ذكره موقع "Phone arena"، فإنه مع أحدث إصدار تجريبي من واتساب لنظام Android، والمتاح على متجر Google Play، تم الكشف عن ميزة جديدة قيد التطوير.

يعمل واتساب على طريقة لتصفية الدردشات باستخدام قوائم مخصصة، ولا تزال هذه الميزة قيد التطوير، لذا سيتعين عليك الانتظار حتى تحديث مستقبلي لتجربتها.

بمجرد إنشاء قائمة بالأشخاص والدردشات الجماعية، سيضيف واتساب تلقائيًا مرشحًا مخصصًا جديدًا في الجزء العلوي من قائمة الدردشة الخاصة بك، وهذا يجعل من السهل جدًا العثور بسرعة على محادثات معينة والانتقال إليها.

سيأخذ المرشح نفس اسم القائمة، بحيث يمكنك بسهولة تحديد المرشح المناسب واختياره لعرض الدردشات المرتبطة بهذه القائمة المحددة فقط.

وبهذه الطريقة، ستتمكن من استخدام المرشح المخصص لرؤية المحادثات ذات الصلة فقط، بالإضافة إلى كونها جيدة للاستخدام الشخصي، ستكون هذه الميزة مفيدة للشركات على WhatsApp Business أيضًا.

يمكن للشركات تنظيم العملاء والمحادثات في قوائم محددة، مما يسهل تتبع العملاء الجدد وإدارة المعاملات الجارية والتعامل مع استفسارات العملاء.

وباستخدام المرشحات المخصصة، يمكن للشركات أيضًا مراقبة المدفوعات ومتابعة الطلبات وتقديم الدعم في الوقت المناسب، كل ذلك داخل التطبيق.

ستوفر هذه الميزة الكثير من الوقت، خاصة لأي شخص يتلاعب بمحادثات متعددة، وبدلاً من التمرير عبر محادثات لا نهاية لها، ستعزز القوائم والمرشحات المخصصة التنظيم والراحة، وببضع ضغطات فقط، سيتمكن المستخدمون من الانتقال بسرعة إلى المحادثات الأكثر صلة.

سيسمح لك التطبيق قريبًا بتحديد جهات الاتصال التي تريد مزامنتها على أندرويد، بالإضافة إلى ذلك، فهو يعمل على ميزة Passkey جديدة لتعزيز أمان النسخ الاحتياطي.

وبالحديث عن الأمان، يختبر تطبيق المراسلة المملوك لشركة ميتا أيضًا طريقة مبسطة للوصول إلى Privacy Checkup على كل من أندرويد وiOS.

