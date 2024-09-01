شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استمرار عمليات التسريح.. شركات التكنولوجيا تطرد مئات الموظفين خلال أغسطس الجارى والان مع تفاصيل الخبر

بعد تخفيضات كبيرة في القوى العاملة من قبل شركات التكنولوجيا طوال عامي 2022 و2023، يستمر القطاع في رؤية تخفيضات كبيرة وصغيرة في الوظائف هذا العام، ووفقًا لمتتبع عمليات التسريح المستقل Layoffs fyi، فإعتبارا من 30 أغسطس 2024، قامت 422 شركة تكنولوجيا بتسريح 136,782 موظفًا.

وكما حدث في شركات التكنولوجيا الكبرى مثل ابل ومايكروسوفت وجوجل التي استمرت في تقليص أعداد موظفيها هذا العام، حتى بعد الإعلان عن عمليات تسريح جماعية العام الماضي، تقوم هذه الشركات بتخفيضات كبيرة في القوى العاملة، مما يعكس اتجاهات الصناعة التي تحركها تدابير خفض التكاليف وجهود إعادة الهيكلة والتحولات الاستراتيجية نحو التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي (AI).

ومع نهاية أغسطس 2024، دعونا نلقي نظرة تفصيلية على الشركات التي أعلنت عن تخفيضات في القوى العاملة هذا الشهر

شركة ابل

أعلنت شركة أبل عن تخفيضات في الوظائف، حيث أفادت التقارير أنها سرحت حوالي 100 موظف في مجموعة الخدمات الرقمية الخاصة بها، ومن المتوقع أن تؤثر عمليات التسريح على العاملين في فرق الكتب والأخبار في الشركة، مما يشير إلى تحولات محتملة في استراتيجية المحتوى الرقمي لشركة أبل، وفي وقت سابق من شهر مايو، سرحت أبل 614 موظفًا في كاليفورنيا، بعد إغلاق مشروع طويل الأمد للسيارات الكهربائية.

Go Pro

أعلنت شركة جو برو، المعروفة بكاميراتها الحركية والتقنيات المرتبطة بها،عن خطط لتقليص إجمالي قوتها العاملة بنحو 15% قبل نهاية عام 2024، ويقال إن جهود إعادة الهيكلة هذه ستؤثر على حوالي 139 موظفًا، حيث تسعى الشركة إلى خفض التكاليف وإعادة التركيز على أعمالها الأساسية وسط ظروف السوق الصعبة.

Sonos

أكدت شركة تكنولوجيا الصوت Sonos جولة أخرى من عمليات التسريح، حيث سرحت 100 موظف، أو حوالي 6 % من قوتها العاملة. كانت شركة Sonos قد خفضت سابقًا عدد موظفيها بنسبة 7 % في عام 2023 كجزء من الجهود الجارية للتكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة وتحسين الكفاءة التشغيلية.

Cisco

تخطط شركة Cisco العملاقة في مجال الشبكات لإلغاء آلاف الوظائف في جولة أخرى من عمليات التسريح هذا العام، وقد قامت الشركة بالفعل بتسريح أكثر من 4000 موظف في فبراير 2024 كجزء من مبادرة إعادة الهيكلة الأوسع نطاقًا التي تهدف إلى إعادة تشكيل أعمالها لتتوافق بشكل أفضل مع ظروف السوق الحالية وفرص النمو المستقبلية.

Dell

تعد شركة Dell أيضًا على قائمة شركات التكنولوجيا التي تجري تخفيضات هذا الشهر، حيث تخطط لتصبح "أكثر رشاقة" وإنشاء وحدة مبيعات جديدة تركز على منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي، في حين لم يتم الكشف عن العدد الدقيق للموظفين المتأثرين بعمليات التسريح، تشير مذكرة داخلية إلى إعادة هيكلة كبيرة حيث تحول الشركة استراتيجيتها للاستفادة من الطلب المتزايد على حلول الذكاء الاصطناعي.

إنتل

بدأت شركة صناعة الرقائق إنتل هذا الشهر بإعلان تسريح 15 ألف موظف، وهو ما يعادل 15% من إجمالي قوتها العاملة، وذكر الرئيس التنفيذي "بات جيلسنجر" أن عمليات التسريح كانت مدفوعة بنمو أبطأ من المتوقع في الإيرادات والحاجة إلى وضع الشركة في وضع أفضل للاتجاهات التكنولوجية المستقبلية، مثل الذكاء الاصطناعي.

مايكروسوفت

واصلت مايكروسوفت اتجاهها في تسريح العمال في عام 2024، مع جولات متعددة من تخفيضات الوظائف التي أثرت على أقسام مختلفة، وفي يناير، قامت الشركة بتسريح 2000 موظف من وحدة الألعاب بعد استحواذها على Activision Blizzard، واستهدفت عمليات التسريح اللاحقة في يونيو ويوليو أعمال السحابة Azure التابعة لشركة ميكروسوفت، وشريحة الواقع المختلط HoloLens، وأدوار إدارة المنتجات والبرامج، وفي حين لم تكشف مايكروسوفت عن العدد الدقيق للوظائف المفقودة في هذه الجولات، فقد كان التأثير محسوسًا عالميًا، مما يشير إلى إعادة هيكلة تنظيمية كبيرة.

جوجل

كانت شركة ألفابت، الشركة الأم لشركة جوجل، لاعباً رئيسياً آخر في اتجاه تسريح العمال هذا العام، حيث قامت بتسريح 630 عاملاً من وحدات مختلفة، بما في ذلك مساعدها الصوتي، وفرق الأجهزة (بيكسل، ونيست، وفيتبيت)، ومبيعات الإعلانات، وفرق الواقع المعزز، وأشار الرئيس التنفيذي ساندر بيتشاي إلى عمليات التسريح هذه كجزء من الجهود المبذولة "لتبسيط التنفيذ ودفع السرعة"، وفي أبريل، قامت ألفابت أيضًا بتسريح حوالي 200 موظف من فرقها الأساسية، بما في ذلك العديد من المديرين التنفيذيين على مستوى كبار السن.

السبب وراء تسريح الموظفين:

يعكس استمرار سلسلة عمليات التسريح عبر شركات التكنولوجيا الكبرى هذه اتجاهًا أوسع في الصناعة، مدفوعًا بمجموعة من تدابير خفض التكاليف، والتحولات الاستراتيجية نحو الذكاء الاصطناعي، والحاجة إلى التكيف مع حقائق السوق بعد الوباء، كما تواجه العديد من الشركات التي قامت بتوظيف أكثر من اللازم أثناء الوباء الآن الحاجة إلى تقليص قوتها العاملة حيث تسعى جاهدة لموازنة التكاليف مع فرص النمو المستقبلية، وعلاوة على ذلك، دفع الارتفاع السريع للذكاء الاصطناعي باعتباره تكنولوجيا تحويلية العديد من الشركات إلى إعادة تخصيص الموارد وإعادة هيكلة عملياتها للتنافس بشكل أفضل في هذا المجال الناشئ.