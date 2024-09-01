شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل بلاي يمكنه تثبيت أو تحديث تطبيقات أندرويد متعددة فى وقت واحد والان مع تفاصيل الخبر

يمكن لمتجر Google Play الآن تنزيل وتثبيت وتحديث تطبيقات أندرويد متعددة في نفس الوقت، وفي السابق إذا حاولت تشغيل جميع التحديثات يدويًا، فسيقوم متجر Play بمعالجة تطبيق واحد فقط في كل مرة ، والآن كما اختبرنا يمكنه معالجة ما يصل إلى ثلاثة تطبيقات.

كما ذكر موقع Android Police ، فقد اختبرت Google تحديثات التطبيقات المتزامنة لمتجر Play من قبل بدءًا من عام 2019 وحتى مارس الماضي، والآن يبدو أن التحديثات الأسرع يتم طرحها لعدد أكبر من المستخدمين، مما قد يوفر الكثير من الوقت للأشخاص الذين يقومون بإعداد هواتف جديدة أو استعادة البيانات من نسخة احتياطية، كما تدعم Apple ما يصل إلى ثلاث عمليات تثبيت لتطبيق iOS من App Store لسنوات عديدة.

ولم تعلن شركة Google عن جدول زمني لإطلاق الميزة أو أي مؤشر على وصولها إلى أي جهاز محدد، مما يعني أن القيود المفروضة على التنزيلات والتثبيتات المتزامنة من المحتمل أن تكون على جانب الخادم ، وسيتعين عليك فقط محاولة تحديث جميع تطبيقاتك يدويًا لمعرفة ما إذا كانت الميزة موجودة.