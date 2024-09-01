شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب تطور ميزة مزامنة جهات الاتصال لنظام أندرويد فى آخر تحديث تجريبي والان مع تفاصيل الخبر

يواصل واتساب تعزيز نظامه الأساسي، حيث يركز التحديث الأخير على تحسين عناصر التحكم في الخصوصية للمستخدمين، حيث يقدم الإصدار التجريبي من واتساب لنظام التشغيل أندرويد الإصدار 2.24.18.14، المتوفر من خلال برنامج Google Play Beta، ميزة تتيح للمستخدمين إدارة مزامنة جهات الاتصال عبر حسابات متعددة - وهي خطوة مهمة نحو تعزيز خصوصية المستخدم والتحكم فيه.

عصر جديد لإدارة جهات الاتصال

يعتمد التحديث التجريبي الأخير على جهود واتساب الأخيرة لتمكين استخدام الحسابات المتعددة على نفس الجهاز، تتيح ميزة مزامنة جهات الاتصال الجديدة هذه للمستخدمين إدارة جهات الاتصال الخاصة بهم بشكل منفصل لكل حساب واتساب على أجهزتهم، حيث تعد القدرة على إبقاء جهات اتصال العمل وجهات الاتصال الشخصية متميزة مفيدة بشكل خاص للمستخدمين الذين يستخدمون حسابات متعددة.

وفقًا للتحديث التجريبي، تم تصميم هذه الميزة لمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في كيفية مزامنة جهات الاتصال الخاصة بهم، حيث سيتمكن المستخدمون قريبًا من تعطيل مزامنة جهات الاتصال لأي حساب إضافي على واتساب يضيفونه، مما يساعدهم في الاحتفاظ بقوائم جهات اتصال منفصلة لجوانب مختلفة من حياتهم. على سبيل المثال، يمكنك الاحتفاظ بجهات اتصال العمل الخاصة بك على حساب واحد وجهات الاتصال الشخصية على حساب آخر، كل ذلك داخل نفس التطبيق.

المزامنة اليدوية والنسخ الاحتياطي لجهات الاتصال

حتى مع تعطيل المزامنة، لن يفقد المستخدمون القدرة على مزامنة جهات اتصال محددة يدويًا. وهذا يعني أنه إذا قرر المستخدم عدم مزامنة دفتر العناوين بالكامل، فلا يزال بإمكانه مزامنة جهات الاتصال الفردية حسب الحاجة، بمجرد مزامنة جهة اتصال يدويًا، سيكون من الممكن الوصول إليها عبر جميع الأجهزة المرتبطة، مما يضمن الاستمرارية وسهولة الاستخدام.

بالإضافة إلى المزامنة اليدوية، يعمل واتساب أيضًا على خيار النسخ الاحتياطي الجديد لجهات الاتصال، سيسمح هذا للمستخدمين بإجراء نسخ احتياطي آمن لجهات الاتصال المحددة واستعادتها إذا قاموا بتبديل الأجهزة أو إعادة تثبيت التطبيق.

وستكون هذه الميزة ضرورية للمستخدمين الذين يعتمدون على واتساب للتواصل الشخصي والمهني، مما يضمن أن جهات الاتصال الخاصة بهم متاحة دائمًا عند الحاجة.

الطرح التدريجي والتوافر

كما هو الحال مع العديد من الميزات المقدمة في الإصدار التجريبي من واتساب، لا يزال خيار مزامنة جهات الاتصال هذا قيد التطوير. ويجب أن يتوقع المستخدمون طرحًا تدريجيًا، ومن المحتمل أن تصبح الميزة متاحة على نطاق واسع في الأشهر المقبلة.

وعلى الرغم من أنها متاحة حاليًا لمختبري النسخة التجريبية، إلا أن الميزة ليست نشطة بعد، ويمكن للمستخدمين فقط معاينة ما سيأتي.