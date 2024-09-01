شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سلسلة ألعاب Yakuza قادمة أخيرًا إلى Nintendo Switch والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير حديث أن سلسلة ألعاب Yakuza الشهيرة العنيفة قادمة إلى Nintendo Switch ، وسيتم إصدار Yakuza Kiwami، وهو نسخة جديدة للعبة الأولى في السلسلة لوحدة التحكم في 24 أكتوبر، كما تم الإعلان عنه في حدث Nintendo Partner Showcase اليوم.

وهذا أمر ملحوظ لأن سلسلة Yakuza معروفة بالنضج والغموض الأخلاقي، ولا تحب Nintendo دائمًا هذا النوع من الأشياء، وصرح ماسايوشي يوكوياما، رئيس فريق التطوير وراء السلسلة، لـ GameSpot ذات مرة أن ألعاب Yakuza لن تصل على الأرجح إلى وحدة تحكم Nintendo.

ربما يكون السؤال الأول هو ما إذا كانت ألعابنا ستعمل على Switch ، وعندما يتعلق الأمر بـ Switch، فهو نوع من النظام المخصص لجمهور أصغر سنًا، فهل نريد أن نضع عنوانًا إلى أين سنذهب ونخوض معركة مع العالم، ونقوم بكل أعمال الياكوزا على Switch؟

يبدو أن الإجابة على هذا السؤال الأخير هي "نعم" وتم إصدار Yakuza Kiwami لأول مرة لأجهزة PS4 وXbox One في عام 2016، على الرغم من وجود نسخة تعمل على PS3 ، نظرًا لقوة Switch يجب أن يكون قادرًا على التعامل مع منفذ PS3 المُعاد صياغته.

أما بالنسبة لصورة وحدة التحكم الملائمة للأطفال، لم يتغير ذلك تمامًا في السنوات الفاصلة، لكن Switch حقق نجاحات جادة مع اللاعبين الأكبر سنًا. وتعد وحدة التحكم موطنًا لجميع أنواع الألعاب الناضجة والعنيفة، بدءًا من Doom لعام 2016 وحتى Red Dead Redemption وMortal Kombat 1.