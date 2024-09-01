شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح ميزة الأسئلة والأجوبة المدعومة بالذكاء الاصطناعى لـ Gmail والان مع تفاصيل الخبر

تطرح جوجل ميزة الأسئلة والأجوبة لـ جيميل على أندرويد، والمدعومة بـ Gemini AI، تهدف هذه الإضافة إلى تعزيز إنتاجية المستخدم من خلال توفير وظائف متنوعة مباشرة داخل التطبيق، حيث يمكن للمستخدمين الآن طرح أسئلة على Gemini حول صندوق الوارد الخاص بهم أو تنفيذ مهام مثل العثور على تفاصيل محددة في رسائل البريد الإلكتروني.

توفر ميزة الأسئلة والأجوبة في Gmail إمكانات مشابهة للوحة الجانبية الموجودة في إصدار الويب من جيميل، فهو يتيح للمستخدمين عرض الرسائل غير المقروءة، أو العثور على رسائل البريد الإلكتروني من مرسل معين، أو تلخيص رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بموضوع معين.

هذه الميزة الجديدة متاحة حاليًا فقط لعملاء Google Workspace الذين لديهم وظائف إضافية مثل Gemini Business وEnterprise وEducation وEducation Premium. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمشتركي Google One AI Premium أيضًا استخدامه.

قد يستغرق الطرح ما يصل إلى 15 يومًا حتى يتمكن جميع المستخدمين المؤهلين من رؤية الميزة، ومع ذلك هذه الميزة غير متوفرة على أجهزة iOS، ومع ذلك أكدت جوجل أنه سيتم طرحه لمستخدمي iPhone قريبًا.

علاوة على ذلك، يحتاج المستخدمون إلى تمكين الميزات الذكية والتخصيص في إعداداتهم، بمجرد التمكين، يمكنهم الوصول إلى Gemini من خلال أيقونة النجمة السوداء في أعلى يمين التطبيق أو عبر شريحة "تلخيص هذا البريد الإلكتروني".

صرحت جوجل في منشور بالمدونة "نحن متحمسون لمساعدة المستخدمين على زيادة إنتاجيتهم بمساعدة Gemini في Gmail.

يتمتع المستخدمون الآن بقدرات أكبر من جيميني لمساعدة المستخدمين على إنجاز المزيد خلال يومهم في مكاتبهم والآن أثناء التنقل".