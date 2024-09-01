شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة MySims تعود إلى منصة Switch.. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

عادت لعبة MySims إلى Nintendo Switch وستُعيد حزمة جديدة تتضمن إصدارات مُحسَّنة من MySims وMySims Kingdom من EA إحياء ألعاب المحاكاة الكلاسيكية مع عناصر تحكم مُحسَّنة لـ Switch وقوام مُحدَّث.

وإذا لم تلعب MySims من قبل، فهي تشبه إلى حد ما لعبة The Sims وAnimal Crossing، في اللعبة الرئيسية يتم تكليفك بإعادة بناء مدينة متداعية من خلال الحصول على المخططات وبناء المنازل وصنع الأثاث لجذب سكان جدد، وتتمتع كل شخصية بخصائصها الفريدة، مثل Gertrude Spackle المحبة للحشرات وYuki التي تهدد غالبًا بعض وجهك لسبب ما.

وتم إطلاق لعبة MySims على Wii و Nintendo DS في عام 2007 قبل وصولها إلى أجهزة الكمبيوتر الشخصية و Blackberry، وتم إطلاق لعبة MySims Kingdom ، التي تعمل على تغيير طريقة اللعب الأصلية بوضعك داخل بيئة ملكية، على Wii و Nintendo DS بعد عام واحد.

وكانت هناك العديد من الإدخالات الأخرى في السلسلة أيضًا، بما في ذلك MySims Agents و MySims Party و MySims Racing و MySims SkyHeroes .

وسيتم إطلاق MySims: Cozy Bundle على Nintendo Switch في 19 نوفمبر مقابل 39.99 دولارًا أمريكيًا، كما أن الطلبات المسبقة متاحة بدءًا من اليوم.