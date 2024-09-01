شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: AirPods Max 2.. تعرف على أبرز التسريبات حول سماعة أبل المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

أجل بعض عملاء أبل شراء سماعات AirPods Max على أمل تطلق الشركة في النهاية الجيل الثاني منها AirPods Max 2، وذلك بعدما أصدرت سماعات AirPods Max في ديسمبر 2020، ومنذ ذلك الوقت لم تتلق سماعات الرأس أي ترقيات للأجهزة.

لكن الشائعات تشير إلى أن AirPods Max 2 لن تصل في أي وقت قريب، مع توقع تعديلات طفيفة فقط لسماعات الرأس في وقت لاحق من هذا العام.

وذكر "مارك جورمان" من "بلومبرج" سابقًا أن ابل تخطط لتحديث AirPods Max في أواخر عام 2024 بمنفذ شحن USB-C، بدلاً من منفذ Lightning الحالي، وقال إن خيارات الألوان الجديدة هي أيضًا احتمالية لسماعات الرأس، علاوة على ذلك، قال جورمان إن ابل لا تخطط لأي تغييرات أخرى لسماعات AirPods Max المنقحة، لدرجة أنه يتوقع أن تظل سماعات الرأس المحدثة تعتبر الجيل الأول من AirPods Max.

وإذا كانت المعلومات التي شاركها "جورمان" دقيقة، فهذا يعني أن AirPods Max لن يتم تحديثها بمعالج H2 الذي ظهر لأول مرة في الجيل الثاني من AirPods Pro قبل بضع سنوات، ونتيجة لذلك، ستفتقد AirPods Max ميزات Adaptive Audio، إلى جانب عمر بطارية أطول توفره كفاءة الطاقة المتزايدة لشريحة H2.

في حالة قيام ابل بإصدار AirPods Max 2، فإن الترقيات المعقولة تشمل شريحة H2 وعمر بطارية أطول وإلغاء ضوضاء نشط محسّن وشريحة U2 مع دعم Precision Finding في تطبيق Find My وBluetooth 5.3 وحقيبة حمل أعيد تصميمها.

قال جورمان إن AirPods Max سيتم تحديثه في أواخر عام 2024، لكن من غير الواضح متى بالضبط، وأعلنت ابل مؤخرًا أنها ستعقد حدثًا إعلاميًا في 9 سبتمبر، حيث من المتوقع أن تكشف عن الجيل الرابع من AirPods إلى جانب أجهزة ايفون وساعات ابل الجديدة، لكن من غير الواضح ما إذا كان سيتم تقديم AirPods Max المنقحة أيضًا في ذلك الوقت.

تبلغ تكلفة AirPods Max عادةً 549 دولارًا أمريكيًا في الولايات المتحدة، ولكن أمازون تبيع سماعات الرأس مقابل 399 دولارًا أمريكيًا بجميع خيارات الألوان، بما في ذلك الأخضر والوردي والفضي والأزرق السماوي والرمادي الفضائي.



