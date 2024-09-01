شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الطائرة البرمائية الصينية "أيه جي 600" تجتاز أول اختبار للحصول على شهادة الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة صناعة الطيران الصينية (أفيك) أن الطائرة البرمائية الكبيرة الصينية "أيه جي 600" أكملت بنجاح الموضوع الأول من اختبارات شهادة الطيران.

وقالت شركة "أفيك" - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية " شينخوا " اليوم الأحد - إن الطائرة "أيه جي 600" أجرت اختبار معايرة السرعة الجوية يوم الجمعة الماضي في مركز لاختبارات طيران الطائرات المدنية في بوتشنغ بمقاطعة شنشي شمال غربي الصين.

وتم إجراء اختبار الطيران يوم الجمعة الماضي من قبل طاقم لاختبارات الطيران أرسلته الهيئة الوطنية للطيران المدني.

وقالت شركة "أفيك" إن اختبار معايرة السرعة الجوية يمكنه الحصول على مؤشرات البيئة الجوية المحيطة بالطائرة بدقة ومعالجتها أثناء الطيران، مؤكدة أنه أمر بالغ الأهمية لضمان أداء الطائرة وسلامتها، كما يعد خطوة ضرورية لإصدار شهادة لهذا النوع الجديد من الطائرات ثم تشغيله .

ويتم تطوير عائلة الطائرات البرمائية الكبيرة "أيه جي 600" كمعدات طيران متقدمة حيوية لتعزيز قدرات الإنقاذ في حالات الطوارئ في البلاد.

وجرى تصميم عائلة الطائرات هذه لتنفيذ مهام الإنقاذ مثل مكافحة الحرائق والبحث والإنقاذ البحريين في جميع أنواع التضاريس في أنحاء البلاد، وفقا للشركة المطورة.