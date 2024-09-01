شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح ساعة Pixel Watch 3 للمشتري الأوروبي.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة جوجل ساعة Pixel Watch 3 للمشتري الأوروبي معاصمهم، في حين أن تاريخ الإصدار الرسمي لساعة Pixel Watch 3 في الولايات المتحدة لن يكون حتى العاشر من سبتمبر، لقد منحنا هذا الوصول المبكر لمحة مثيرة عن عبوة Pixel Watch 3 وما يمكن أن نتوقعه أن نجده داخل العلبة.

شارك أحد مستخدمي Reddit المحظوظين التسليم المبكر غير المتوقع مع مجتمع الإنترنت، وتتوافق عبوة الساعة مع التصميم الأنيق والبسيط للهواتف الذكية Pixel الجديدة. يحتوي صندوق من الورق المقوى البني على غلاف مطبوع يعرض الساعة نفسها ويسلط الضوء على بعض ميزاتها الرئيسية.

في الداخل، يتميز الصندوق بحجرتين تنزلقان للخارج، تحتوي كل منهما على عناصر مختلفة من Pixel Watch 3 في الحجرة السفلية، وستجد جسم الساعة مدسوسًا في ورق واقٍ، مع قرص شحن USB-C مخفيًا تحته، ويحمل الحجرة العلوية أشرطة الساعة، مرتبة بدقة في صواني من الورق المقوى، بالإضافة إلى ذلك، يوجد غلاف من الورق المقوى يحتوي على جميع المستندات والتعليمات اللازمة.

حتى أن نفس المستخدم على موقع Reddit شارك نظرة أقرب على ظهر علبة Pixel Watch 3، حيث يعرض التاج والمستشعرات والزر وآلية ربط الحزام، إنه تذكير بالاهتمام بالتفاصيل الذي وضعته جوجل في تصميم أحدث جهاز يمكن ارتداؤه.

تلقى عدد قليل فقط من المشترين المحظوظين في أوروبا ساعات Pixel Watch 3 الخاصة بهم قبل الموعد المحدد، إنه تذكير بأنه حتى مع أفضل الخطط الموضوعة، تحدث المفاجآت أحيانًا، بالنسبة لأولئك الذين قاموا بالطلب المسبق وينتظرون ساعة Pixel Watch 3 الجديدة، فهي لعبة انتظار، ولكن مع هذه النظرات الخاطفة وتاريخ الإصدار الرسمي الذي يقترب، فإن الترقب يتزايد.

بينما سيتعين علينا انتظار المراجعات الكاملة للحصول على فهم شامل لقدرات Pixel Watch 3، تشير العبوة إلى التركيز على البساطة والأناقة، بينما تبدو الساعة نفسها جيدة الصنع ومصممة بعناية.

بالنسبة لأولئك الذين لم يطلبوا مسبقًا بعد، ستكون Pixel Watch 3 متاحة للشراء في المتاجر في 10 سبتمبر، وبفضل تصميمها المحدث وميزاتها الجديدة والتكامل السلس مع نظام Pixel البيئي، فإنها تتشكل لتكون خيارًا مقنعًا لأي شخص في السوق لساعة ذكية.