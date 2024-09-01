شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطالب بحصة في مستقبل ChatGPT بقيمة 100 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون شركة أبل مع ChatGPT التابعة لشركة OpenAI، على سبيل المثال، لتقديم Siri أكثر ملاءمة للأشخاص لمستخدمي iPhone 15 Pro وما فوق، والذي يمكنك الدردشة معه بالفعل، وكانت الشراكة مع ChatGPT بالفعل تحت التدقيق في مشاركة البيانات، وتريد شركة أبل الآن المطالبة بمطالبة في مستقبل ChatGPT من خلال الاستثمار في OpenAI.

وفقًا لمصادر صحيفة وول ستريت جورنال، ستلقي أبل وNVIDIA بثقلهما وراء جولة التمويل التالية لشركة OpenAI، واستثمرت شركة مايكروسوفت بالفعل 13 مليار دولار في OpenAI في عام 2019، وهي الآن تمتلك حصة 49% في أرباح الشركة المستقبلية.

من المتوقع أن تصل قيمة جولة التمويل التالية إلى OpenAI عند حوالي 100 مليار دولار، وهو أكبر تقييم لذكاء اصطناعي خالص حتى الآن، ومن الواضح أن شركة أبل تنوي ربط جهود الذكاء الاصطناعي الخاصة بها بـ ChatGPT على المدى الطويل، والبناء على توسعة مساعد Siri، ومراجعة النصوص، وإنشاء الرموز التعبيرية التي تساعدها في تقديمها كبداية.

من ناحية أخرى، تعمل NVIDIA أيضًا على المدى الطويل، حيث دفعت رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها إلى وضع الشركة الأكثر قيمة في العالم منذ أن نطقت ChatGPT بكلماتها التوليدية الأولى، مما أثار استياء المعلمين في جميع أنحاء العالم.

ليس من الواضح حتى الآن المبلغ الذي تخطط شركة أبل للاستثمار فيه في OpenAI، حيث لا تزال المحادثات جارية، ولكن الكشف عن iPhone 16 في 9 سبتمبر، ومن شأنه أن يعطي فكرة أوضح عن مدى التركيز الذي ستوليه على ميزات الذكاء الاصطناعي في الأجهزة بشكل عام، وعلى تلك التي تعمل بمساعدة ChatGPT بشكل خاص.