شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: شركة أبل تطلق أجهزة Mac M4 في نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المرجح أن تعلن شركة أبل عن طرازات ماك جديدة بشرائح سلسلة M4 في نوفمبر، وفقًا لمعلومات سرية حصل عليها موقع MacRumors.

وفقًا لمصدر موثوق مطلع على الأمر، ستطلق آبل طرازات ماك جديدة في نوفمبر 2024، في حين يتم إطلاق أجهزة ماك الجديدة عادةً نحو نهاية العام، فهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تحديد شهر الإطلاق لأجهزة ماك M4 القادمة.

هذا لا يستبعد إمكانية عقد آبل لحدث في أكتوبر للإعلان عن الأجهزة الجديدة، في العام الماضي، أعلنت شركة آبل عن حدثها "Scary Fast" يوم الثلاثاء 23 أكتوبر، واستضافت الحدث يوم الاثنين 30 أكتوبر، وكشفت عن طرازات MacBook Pro وiMac الجديدة بشرائح M3. ثم تم إطلاق هذه الأجهزة الجديدة يوم الثلاثاء 7 نوفمبر، لذلك يمكننا أن نرى سلسلة مماثلة من الأحداث هذا العام.

تشير الشائعات إلى أن شركة أبل لديها خطط لإطلاق أربعة طرز جديدة من أجهزة Mac مزودة بشرائح سلسلة M4 قبل نهاية العام: جهاز MacBook Pro مقاس 14 بوصة للمبتدئين بشريحة M4، وطرازات MacBook Pro جديدة مقاس 14 و16 بوصة بشريحة M4 Pro وM4 Max، وجهاز iMac جديد بشريحة M4، وجهاز Mac mini مُعاد تصميمه بالكامل بشريحة M4 وM4 Pro.

وباستثناء جهاز Mac mini الجديد، من المتوقع أن تكون هذه الأجهزة عبارة عن تحديثات طفيفة تركز على ترقيات الشريحة، ولكنها قد تأتي بسعة ذاكرة 16 جيجابايت كمعيار في جميع المجالات لأول مرة، ويُعتقد الآن أن بعض هذه الأجهزة في مرحلة الإنتاج الضخم، وقد يتماشى ذلك مع تاريخ الإصدار في نوفمبر.