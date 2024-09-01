شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أداة ذكاء اصطناعي تابعة لجوجل تستمع إلى سعالك وتحدد مرضك والان مع تفاصيل الخبر

تعمل جوجل على نموذج ذكاء اصطناعي يسمى "HeAR" يستخدم البيانات الصوتية للمساعدة في اكتشاف العلامات المبكرة لأمراض معينة، ولعل أحد الأمراض التي يمكن اكتشافها مبكرًا باستخدام هذه العملية هو مرض السل، ففي معظم الأمراض "القاتلة"، فإن مفتاح البقاء على قيد الحياة هو سرعة التشخيص.

وفقًا لما ذكره موقع "Phone arena"، فإن HeAR هو اختصار لـ Health Acoustic Representations وهي أداة يمكن للباحثين استخدامها لبناء نماذج الذكاء الاصطناعي التي، كما تقول جوجل، "تستمع إلى الأصوات البشرية وتحدد العلامات المبكرة للمرض".

دربت جوجل HeAR باستخدام 300 مليون قطعة من البيانات الصوتية، و100 مليون منها كانت أصوات سعال.

وفقًا لجوجل، فإن HeAR، مع بيانات تدريب أقل من نماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى، يتفوق على منافسيه، وما يجعل كل هذا مثيرًا للغاية هو أن هذه التكنولوجيا يمكن أن تتناسب مع الهاتف المحمول.

تخيل أن تأخذ هاتفًا ذكيًا إلى منطقة بعيدة عن المستشفى والرعاية الصحية وتكون قادرًا على إجراء اختبارات الفحص باستخدام ميكروفون الهاتف الذكي بدلاً من جهاز التصوير الباهظ الثمن مثل الأشعة السينية أو التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي.

وتعاونت جوجل من أجل إنتاج هذه التكنولوجيا مع شركة Salcit Technologies الهندية، وهي شركة رعاية صحية تنفسية تمتلك نموذجها الخاص للذكاء الاصطناعي الحيوي الصوتي المسمى Swaasa.

