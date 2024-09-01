شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسهم إنتل تعاود الارتفاع عقب تقارير عن فصل إحدى وحداتها الخاسرة والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسهم إنتل بأكثر من 3% في التعاملات المبكرة يوم الجمعة، حيث أدى تقرير عن شركة صناعة الرقائق المتعثرة التي تستكشف الخيارات التي يمكن أن تشمل الاندماج أو الانقسام إلى إثارة بعض حماسة المستثمرين بعد واحدة من أسوأ انخفاضات الأسهم منذ عقود.

وذكرت بلومبرج نيوز، أن الشركة تعمل مع المصرفيين الاستثماريين وتدرس خيارات مختلفة مثل فصل أعمال منتجاتها الرئيسية عن وحدة التصنيع الخاسرة.

وقال التقرير إن إنتل تناقش أيضًا إمكانية إلغاء بعض مشاريع المصانع، خاصة بناء وتوسيع مواقع إنتاج الرقائق هو في صميم جهود التحول التي تبذلها إنتل والتي تركز على أن تصبح شركة تصنيع تعاقدية لشركات الرقائق الأخرى - وهو مشروع كثيف رأس المال أدى إلى إجهاد الموارد المالية للشركة.

من المقرر أن ترتفع القيمة السوقية لشركة إنتل بأكثر من 4 مليارات دولار، بعد انخفاضها إلى أقل من 100 مليار دولار في وقت سابق من أغسطس للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود.

قدم التقرير بعض الراحة للمستثمرين، حيث يرى العديد منهم أن تقسيم أعمال إنتل هو خيار مثالي بينما تمضي الشركة في عصر الذكاء الاصطناعي وتتخلف عن صانعي الرقائق مثل Nvidia وAMD.

وانخفضت أسهم إنتل بنحو 60% حتى الآن هذا العام، مقارنة بانخفاض أقل من 2% منذ بداية العام حتى الآن لشركة AMD، لقد تضاعفت قيمة أسهم Nvidia هذا العام.

أدى التقرير ربع السنوي المخيب للآمال لشركة إنتل في وقت سابق من شهر أغسطس، إلى جانب إيقاف الشركة مؤقتًا لتوزيع أرباحها والإعلان عن تسريح العمال مما يؤثر على 15٪ من قوتها العاملة، إلى تعميق تراجع السهم.

يتم تداول السهم بحوالي 24 ضعف الأرباح المتوقعة، مقارنة بنسبة السعر إلى الأرباح البالغة 30.6 لـ AMD. يتم تداول Nvidia عند 33.7 ضعف الأرباح المتوقعة.