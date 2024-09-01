شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Bluesky يتصدر قائمة التطبيقات الأكثر تحميلا بعد حظر البرازيل لمنصة X والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن قرار المحكمة البرازيلية بحظر تطبيق X يفيد منافسيها، وخاصة Bluesky، حيث أعلنت منصة التدوين المصغر أنها شهدت "ارتفاعات غير مسبوقة في النشاط" مع انضمام 500 ألف مستخدم جديد في اليومين السابقين، كما أنها رقم واحد في قائمة تطبيقات ايفون المجانية في البرازيل اليوم، والتي تعد متقدمة بفارق بسيط على تطبيق Threads التابع لشركة Meta في المرتبة الثانية.

وكتب الرئيس التنفيذي لشركة Bluesky جاي جرابر في إشارة إلى التصنيفات، "أحسنت يا البرازيل، لقد اتخذت الاختيار الصحيح"، حيث أن هذا النمو مثير للإعجاب لمنصة لم تفتح أبوابها للجمهور بالكامل إلا في فبراير.

واعترفت شركة Bluesky بصغر حجمها (خاصة بالمقارنة مع منافسيها X وThreads) من خلال وصف نفسها بأنها "الملك القصير لتطبيقات التواصل الاجتماعي"، وتقول الشركة إنها لديها أكثر من 6 ملايين مستخدم اعتبارًا من مايو 2024.

وقد تم طرح منصة Bluesky لأول مرة في عام 2019 كمبادرة مدعومة من Twitter لبناء بروتوكول اجتماعي مفتوح ولامركزي، ومنذ ذلك الحين أصبحت شركة مستقلة ذات منفعة عامة، حيث ترك مؤسس Twitter "جاك دورسي" مجلس الإدارة في وقت سابق من هذا العام.

ومن ناحية أخرى، دخلت شركة X التابعة لـ "إيلون ماسك" في صراع قانوني متصاعدة مع قاضي المحكمة العليا البرازيلية "ألكسندر دي مورايس" بشأن رفض الشركة حظر حسابات معينة كجزء من حملة أوسع نطاقًا على ما قاله "مورايس" إنه تضليل انتخابي.

وصرحت X هذا الشهر إنها ستغلق عملياتها في البرازيل، و قام "مورايس" بتحذير الشركة من حظرها إذا لم تسمي ممثلًا قانونيًا في البلاد، وقد نفذ ذلك يوم الجمعة الماضية، وهدد أيضًا بفرض غرامات على المستخدمين الذين يحاولون التحايل على الحظر باستخدام VPN.