شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يعمل على ميزة لفترة الدردشات.. إليك ما نعرفه والان مع تفاصيل الخبر

يعمل تطبيق واتساب على ميزة ستمكن المستخدمين من تصفية الدردشات باستخدام قوائم مخصصة، وفقًا لتقرير حديث صادر عن WABetaInfo، تم تصميم الوظيفة لتسهيل التواصل مع الأشخاص الأكثر أهمية.

على غرار ميزة القوائم في إكس، سيتمكن المستخدمون من تصفية الدردشات عن طريق إنشاء قائمة تضم أشخاصًا ومحادثات جماعية، تظهر هذه المرشحات المخصصة في الجزء العلوي من التطبيق إلى جانب المرشحات الموجودة مثل "غير مقروءة" و"المفضلة" و"المجموعات".

ستسهل المرشحات المخصصة الجديدة على المستخدمين العثور بسرعة على محادثاتهم المفضلة والوصول إليها وتساعد في توفير الوقت حيث لن يضطروا بعد الآن إلى التمرير خلال القائمة الطويلة من الدردشات.

بالنسبة لمستخدمي الأعمال، يمكن أن تكون هذه الوظيفة مفيدة للعثور على الدردشات ذات الصلة والمساعدة في أشياء مثل تتبع العملاء المتوقعين الجدد والتحقق من المعاملات الجارية وفرز استفسارات العملاء.

ومع ذلك، فإن القدرة على إنشاء مرشحات مخصصة قيد التطوير حاليًا وستكون متاحة في إصدار مستقبلي من التطبيق.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيكون متاحًا على الإصدار الثابت من التطبيق ومتى.