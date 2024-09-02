شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تضيف جهازًا جديدًا سيتم الكشف عنه خلال حدثها "Glowtime" فى 9 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أبل رسميًا أنها ستعقد حدثًا جديدًا للمنتج في 9 سبتمبر، في هذا الحدث نتوقع أن نرى الكشف عن iPhone 16 و iPhone 16 Plus و iPhone 16 Pro و iPhone 16 Pro Max، ومن بين الأجهزة الأخرى التي ستقدمها أبل رسميًا Apple Watch Series 10 و Apple Watch SE 3 "النموذج الاقتصادي" وApple Watch Ultra 3 "المتميزة"، بجانب خط iPhone 16 ونماذج Apple Watch الجديدة.

قد نرى أيضًا أن أبل تعلن عن الجيل الرابع من AirPods بنوعين مختلفين، سيحتوي أحدهما على قدرات AirPods الأساسية التقليدية بينما سيتضمن الطراز الأكثر تكلفة إلغاء الضوضاء النشط الذي يزيل الضوضاء المحيطة المشتتة، وهذه قائمة كبيرة جدًا من الأجهزة الجديدة التي ستعرضها أبل بعد أسبوع، وقد تطول القائمة أكثر إذا تحققت الشائعة حول تقديم Apple لجهاز iPad mini من الجيل السابع في حدث "Glowtime".

بفضل Apple Intelligence، قد تتطلع أبل إلى تسريع طرح وإطلاق بعض الأجهزة اللوحية في مجموعة iPad، كما تجبر مبادرة الذكاء الاصطناعي من أبل الشركة أيضًا على تحديد معالجات التطبيقات (AP) التي يجب استخدامها على أجهزة لوحية معينة، على سبيل المثال، سيتعين على ابل تجهيز iPad mini بشريحة A17 Pro أو M1 أو أعلى حتى يتمكن mini من تزويد المستخدمين بميزات الذكاء الاصطناعي.

حاليًا، يتوفر Apple Intelligence لمستخدمي iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، يعمل كلا الطرازين بواسطة A17 Pro AP ويتضمنان 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، يعمل iPhone 15 وiPhone 15 Plus بواسطة A16 Bionic ويحملان 6 جيجابايت فقط من ذاكرة الوصول العشوائي، ولا يدعم أي من هذين الهاتفين Apple Intelligence، في حال كنت تتساءل، ستتميز جميع طرز iPhone 16 الأربعة القادمة بمعالج A18 AP وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت، مما يعني أن جميع الطرز الأربعة ستتضمن Apple Intelligence، ويجب أن تعمل سلسلة iPhone 16 Pro بمعالج A18 Pro AP الأكثر قدرة.

تتضمن طرز iPad الحالية التي تدعم Apple Intelligence جهاز iPad Air (2022) المزود بمعالج M1 من الجيل الخامس، وجهازي iPad Air (2024) المزودين بمعالج M2 من الجيل السادس، وجهازي iPad Pro (2021) المزودين بمعالج M1 من الجيل الخامس، وجهازي iPad Pro (2022) المزودين بمعالج M2 من الجيل السادس، وجهازي iPad Pro (2024) المزودين بمعالج M4 من الجيل السابع.

وللتوضيح، حتى إذا اشتريت أحد طرز iPhone 16 الجديدة لعام 2024 وجهاز iPad mini من الجيل السابع (إذا تم طرحه في 9 سبتمبر بدعم من Apple Intelligence)، فلن تكون ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة متاحة للمستخدمين فورًا، هذا لأن Apple Intelligence لن تكون جزءًا من أي تحديث للبرنامج حتى يتم إصدار iOS 18.1 أو iPadOS 18.1 في أكتوبر.

تتضمن Apple Intelligence حاليًا ميزات مثل أدوات الكتابة التي تسمح بتغيير نغمة رسائل البريد الإلكتروني والنصوص التي كتبتها بواسطة الذكاء الاصطناعي قبل إرسالها، ويمكنك أن تطلب من الذكاء الاصطناعي أن يجعلها أكثر وضوحًا (موجزة)، أو أكثر احترافية، أو أكثر ودية، ويمكن للذكاء الاصطناعي أيضًا مراجعة النصوص وتلخيصها وإجراء تغييرات أخرى، كما ستلخص Apple Intelligence رسائل البريد الإلكتروني الواردة ومواقع الويب التي تمت مشاهدتها على Safari، وفي تطبيق الصور، يمكنك إزالة العناصر المشتتة للانتباه من الصور باستخدام "التنظيف" والبحث عن صور معينة باستخدام مصطلحات دقيقة.

سيتوفر قريبًا في التحديثات المستقبلية روبوت الدردشة ChatGPT الذي سيجعل Siri أكثر ذكاءً، وImage Playground الذي يسمح للمستخدمين باستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء الصور بسرعة، ومع Gemnoji، سيتمكن المستخدمون من إنشاء رموز تعبيرية مخصصة بمجرد وصف الشكل الذي يريدونه.

أما بالنسبة لجهاز iPad mini من الجيل السابع، فلا ينبغي أن يكون هناك تغيير من حيث المظهر حيث تم ترقية طراز الجيل السادس بالفعل لإضافة Face ID وإزالة زر الصفحة الرئيسية، كما لا نتوقع نقل الكاميرا الأمامية لدعم الوضع الأفقي مثل كاميرات iPad Pro وiPad Air في وقت سابق من هذا العام، وذلك لأن جهاز iPad mini مصمم ليتم حمله في وضع عمودي، وبصرف النظر عن المعالج الجديد، يمكننا أن نرى كاميرا خلفية مطورة وبطارية أكبر.