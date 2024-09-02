شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Google Tasks يضيف قريبًا خيار إعادة الجدولة السريعة لإشعارات أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

يعد تطبيق Google Tasks هو الحل الأمثل لتنظيم قوائم المهام والجداول، كما أن اتصاله المريح بتطبيقات Google الأخرى مثل Gmail والتقويم يجعل من السهل رؤية ما يجب القيام به، وتعتمد Google Tasks بشكل كبير على الإشعارات والتنبيهات لإبقائنا على المسار الصحيح، ومع ذلك، إذا تلقيت إشعارًا بشأن مهمة مستحقة وأدركت أنك لن تتمكن من إنهائها في الوقت المحدد، فإن إعادة جدولتها تتطلب حاليًا بضع خطوات إضافية.

تحتاج إلى الضغط من الإشعار إلى التطبيق نفسه، ثم إلى تاريخ استحقاق مهمتك، وربما مرة أخرى إذا كنت بحاجة إلى تغيير الوقت أيضًا.

يكشف فحص أحدث إصدارمن Google Tasks أن المطورين كانوا يعملون على رابط إعادة جدولة سريع، يقع في مكان مناسب داخل إشعارات المهام.

بمجرد الضغط فوق "إعادة الجدولة"، ستتمكن من نقل المهمة بسرعة إلى اليوم التالي، أو عطلة نهاية الأسبوع القادمة، أو الأسبوع التالي.

إذا كنت بحاجة إلى توقيت أكثر تحديدًا، فلا يزال بإمكانك ضبط تاريخ الاستحقاق يدويًا ببضع ضغطات إضافية.

ستكون هذه الميزة مفيدة بشكل خاص لأولئك الذين يجدون أنفسهم غالبًا يؤجلون المهام، في حين أن بعض التأمل الذاتي في إدارة الوقت قد يكون أمرًا ضروريًا، فإن هذا التحديث يوفر تحسنًا مطلوبًا بشدة.

وهذا نهج أكثر كفاءة من وضع علامة على مهمة على أنها مكتملة قبل الأوان والاعتماد على ذاكرتك لتذكر أنه لا يزال يتعين القيام بها.

ليس من الواضح متى ستصدر جوجل هذه الميزة رسميًا، أو ما إذا كانت ستصدرها على الإطلاق، ومع ذلك، نظرًا لأنها تبدو مكتملة إلى حد كبير، فمن المتوقع تضمينها في أحد تحديثات المهام القادمة.