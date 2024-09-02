شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "دائرة البحث" تحصل على ميزة جديدة للقص والمشاركة لمستخدمى أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

تلقت ميزة Circle to Search، وهي ميزة البحث المرئي المقدمة مع سلسلة سامسونج جلاكسي S24، تحديثًا، حيث أعلنت أعلنت مؤخرًا عن وظيفة جديدة للاقتصاص والمشاركة لهذه الأداة، والتي يُقال إنه يتم الآن طرحها للمستخدمين، ستكون هذه الميزة متاحة على جميع أجهزة أندرويد المتوافقة، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط لقطات الشاشة ومشاركتها بسرعة.

وفقًا لموقع 9to5Google، تم رصد الميزة الجديدة على جهاز أندرويد لم يذكر اسمه، حيث لا يتم حفظ لقطات الشاشة الملتقطة بهذه الطريقة إلا إذا تمت مشاركتها مع الآخرين، كذلك يمكن للمستخدمين تنشيط دائرة البحث عن طريق الضغط لفترة طويلة على زر الصفحة الرئيسية على أجهزتهم التي تعمل بنظام اندرويد، وبعد التنشيط، يمكنهم استخدام أداة الحبل لتحديد الشاشة بأكملها أو جزء منها.

تعمل دائرة البحث على توسيع التوافق

بمجرد إجراء التحديد، يمكن مشاركة لقطة الشاشة مباشرة عبر تطبيقات المراسلة التابعة لجهات خارجية، والبلوتوث، والتطبيقات الأخرى المشابهة، حيث يتوفر للمستخدمين أيضًا خيار تحميل لقطة الشاشة إلى صور جوجل أو حفظها في Google Keep باستخدام ورقة المشاركة.

ومع ذلك، قد تكون الصور الأصغر حجمًا ذات دقة أقل، مما يجعلها أقل فعالية للحفظ مباشرة على الجهاز.

جاء إعلان جوجل عن هذه الميزة في وقت سابق من هذا الشهر في منشور مدونة متعلق بجيميني حيث قدم المنشور أيضًا ميزة جيميني جديدة تسمى "اسأل عن هذه الشاشة"، عند فتح Gemini على تطبيق آخر، يظهر هذا الخيار أعلى نافذة جيميني، مما يسمح للمستخدمين بطرح استفسارات الذكاء الاصطناعي حول محتوى الشاشة، كما تتيح ميزة مشابهة تسمى "اسأل عن هذا الفيديو" للمستخدمين الاستفسار عن مقاطع فيديو يوتيوب.

دائرة البحث متاحة الآن على المزيد من الأجهزة

بالإضافة إلى توفره على الأجهزة الأحدث مثل سلسلة Galaxy S24، طرحت سامسونج خدمة Circle to Search لطرز أخرى أيضًا. يدعم هاتف Galaxy S21 FE هذه الميزة، حيث تم الإبلاغ في البداية عن أنه متاح فقط في آسيا، ثم توسع منذ ذلك الحين ليشمل مناطق مثل الولايات المتحدة وكندا، حيث تدعم سلسلة Galaxy A أيضًا وضع دائرة للبحث.

يدل طرح خدمة Circle to Search عبر الأجهزة المختلفة على التزام جوجل بتعزيز تجربة المستخدم من خلال الميزات المبتكرة، من خلال تمكين المشاركة السريعة والسهلة للقطات الشاشة دون حفظها أولاً، يمكن للمستخدمين تبسيط تفاعلاتهم واتصالاتهم بشكل أكثر كفاءة.

يعكس هذا التحديث جهود جوجل المستمرة لدمج الوظائف المتقدمة في الأدوات اليومية، مما يجعل التكنولوجيا أكثر سهولة في الوصول إليها وسهلة الاستخدام للجميع.