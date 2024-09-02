شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آيفون 16 سيصل في 9 سبتمبر .. 5 ترقيات رئيسية متوقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة آبل مؤخرًا الموعد النهائي لحدث الخريف الأكثر انتظارًا، ومن المقرر أن يقام حدث آبل "It's glow time" في 9 سبتمبر، تقليديًا، تستضيف الشركة هذا الحدث للكشف عن منتجاتها السنوية للأجهزة، هذا العام، ستقدم شركة التكنولوجيا العملاقة سلسلة iPhone 16 التالية، جنبًا إلى جنب مع الجيل الجديد من AirPods وApple Watch، لكن آبل تطلق منتجات جديدة كل عام، فلماذا يوجد الكثير من الإثارة هذه المرة؟

هذا لأن iPhone 16 سيكون أول جهاز من Apple يصل مزودًا بذكاء اصطناعي مدمج، Apple Intelligence، خلال WWDC 2024، قدمت الشركة نظام التشغيل iOS 18، المصمم للعمل بتناغم مع الذكاء الاصطناعي، ومع ذلك، هذا ليس السبب الوحيد، من المتوقع أن تجلب السلسلة الجديدة ترقيات متعددة على iPhone 15 وجميع التشكيلة السابقة.

وفيما يلى نقدم 5 ترقيات رئيسية من المتوقع أن تأتي إلى سلسلة iPhone 16:

ترقيات iPhone 16

تصميم وجماليات جديدة

أولاً، يشاع أن النماذج الأساسية من iPhone 16 ستأتي بتصميم جديد، من المرجح أن يحصل iPhone 16 وiPhone 16 Plus على مظهر جديد مع كاميرا مزدوجة عمودية على اللوحة الخلفية، حسنًا، يمكننا القول أن الشركة تعمل على تجديد تصميم iPhone 11، ولكن مع تعديل، سيجلب تغييرًا في لغة التصميم للسلسلة الأخيرة، بالإضافة إلى ذلك، يشاع أيضًا أن التصميم الجديد قد يتضمن حواف أرق وشاشات أكبر، مما يمنح المستخدمين تجربة عرض أكثر غامرة، هذا ليس هو، من المتوقع أيضًا أن تقدم Apple ألوانًا جديدة لجهاز iPhone 16 الذي لم يتم إطلاقه بعد.

معالج محسن جديد

يشاع أن تشكيلة iPhone 16 تتميز بشريحة A18 Bionic جديدة ومتقدمة، في حين أن Apple لم تؤكد بعد، تشير التسريبات إلى أنه من المتوقع أن توفر A18 سرعة وكفاءة استثنائية، إذا كان هذا صحيحًا، فستصبح سلسلة iPhone 16 قوة كبيرة للألعاب وتعدد المهام والمزيد.

نظام كاميرا عالية الدقة

من المعروف أن أجهزة iPhone بها أفضل كاميرا في صناعة الهواتف الذكية، ولكن مع iPhone 16، من المتوقع أن تعمل Apple على تحسينها بشكل أكبر، تقول الشائعات أن طرازات Pro ستأتي بنظام كاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل، ومن المتوقع أن توفر الكاميرا تثبيتًا بصريًا للصورة وميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الصور والفيديو، يمكن أن يدعم iPhone 16 Pro أيضًا تكبير بصري يصل إلى 5x.

زر الحركة والتقاط

تشير الشائعات والتسريبات إلى أن زر الحركة، الذي كان حصريًا لطرازات iPhone 15 Pro، سيأتي الآن إلى جميع أجهزة iPhone 16، حل هذا الزر محل شريط تبديل كتم الصوت على حافة الجهاز، علاوة على ذلك، فإن التكهنات هي أن سلسلة iPhone 16 ستتميز أيضًا بزر الالتقاط، وكما يوحي الاسم، فإن زر الالتقاط سيعزز تجربة التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو للمناظر الطبيعية، ولكن لا يزال من غير الواضح أي طراز سيضم هذه المواصفات.

قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة

للتنافس مع سباق الذكاء الاصطناعي، قدمت Apple الذكاء الاصطناعي الخاص بها، Apple Intelligence، في طرازات iPhone 16 Pro، سيحصل المحترفون على ميزة احترافية أخرى مع الذكاء الاصطناعي، لكن Apple Intelligence ليس الذكاء الاصطناعي الوحيد القادم إلى السلسلة، بخلاف ذلك، سيتم دمج Siri مع ChatGPT لتحسين التجربة الشاملة.

المكافأة

لدى iOS 18 الكثير ليقدمه أيضًا، بالحديث عن التخصيص أولاً، قدم iOS 18 نهجًا جديدًا لتخصيص الشاشة الرئيسية وشاشة القفل ومركز التحكم، يمكنك الآن ترتيب التطبيقات والأدوات في أي مساحة مفتوحة، بما في ذلك وضعها فوق الرصيف مباشرةً، تتيح لك التأثيرات المرئية الجديدة، مثل السمات الداكنة أو الملونة، إعطاء أيقونات التطبيقات والأدوات مظهرًا فريدًا، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تكبير الأيقونات لسهولة الوصول إليها وتأثير بصري أفضل، اقرأ المزيد هنا.