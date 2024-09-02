شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مخاوف فى الصين من فقدان الوظائف بين السائقين بسبب سيارات الأجرة الآلية والان مع تفاصيل الخبر

أثار الاتجاه الجديد في الصين بدفع السيارات الأجرة الآلية بالأسواق مخاوف بشأن الأمن الوظيفى بين السائقين، لكن الخبراء يقولون إن التكنولوجيا تخلق بالفعل وظائف جديدة، فقد أصدرت الصين، الثلاثاء الماضى، 16 ألف رخصة اختبار للسيارات ذاتية القيادة، وفتحت 32 ألف كيلومتر من طرق الاختبار العامة، وفى يونيو أعطت الحكومة الضوء الأخضر أيضًا لتسع شركات تصنيع سيارات محلية، بما فى ذلك BYD و Nio، لبدء اختبار تقنيات القيادة الآلية المشروطة على طرق عامة معينة.

وفى هذا الصدد، يتطلع إيلون ماسك للحصول على الموافقة التنظيمية لتكنولوجيا القيادة الذاتية الكاملة لشركة Tesla بحلول نهاية هذا العام، لكن كل هذا الإجراء أدى إلى قول العديد من مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى الصينيين إن القيادة الذاتية "تنتزع أطباق الأرز" من السائقين، أو تجعلهم عاطلين عن العمل.

وتشغل منصة Apollo Go لتأجير السيارات ذاتية القيادة التابعة لشركة Baidu حوالى 400 سيارة أجرة آلية فى ووهان - أكبر منطقة تشغيلية للشركة - وتخطط لزيادة هذا العدد إلى 1000 بحلول نهاية العام.



سيارة ذاتية القيادة

بدوره، قال روبن لى، الرئيس التنفيذى لشركة Baidu، إن حصة الشركة فى سوق تأجير السيارات فى ووهان لا تتجاوز 1%، وقال لى خلال مكالمة الأرباح الفصلية للشركة فى 22 أغسطس: "ستكون عملية التوسع تدريجية وقد تستغرق سنوات عديدة".

أصبحت خدمة Apollo Go شائعة للغاية لدرجة أن سائقى سيارات الأجرة تقدموا بطلب إلى هيئة النقل فى ووهان للحد من استخدام الخدمة، وفقًا لتقارير إعلامية، وأظهر فحص على تطبيق Apollo Go أن رحلة سيارة أجرة آلية مدتها 16 دقيقة داخل الضاحية الجنوبية لضواحى بكين ستكلف 1.46 دولار، أى حوالى نصف الأجرة البالغة 20 يوانا المدرجة فى تطبيقات تأجير السيارات، والتى يمكنها استدعاء سيارات الأجرة.

فيما، قال موهيت شارما، محلل الأبحاث فى شركة كاونتربوينت ريسيرش: "لن تفقد جميع الوظائف دفعة واحدة.. ستكون مرحلة انتقالية بطيئة منطقة تلو الأخرى، ومنطقة تلو الأخرى"، وأضاف أن الحكومات يمكن أن تتعاون مع شركات سيارات الأجرة الآلية لتحويل السائقين إلى وظائف أخرى، فى حين يمكن لأنظمة التعليم تدريب أجيال جديدة على وظائف المستقبل.

وقال متحدث باسم شركة أبولو جو إن الشركة ملتزمة بخلق فرص عمل جديدة فى النظام البيئي، وقالت الشركة إن الأدوار تشمل تلك الموجودة فى أنظمة المراقبة والاختبار، بالإضافة إلى شرح البيانات.