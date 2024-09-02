شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسعار العملات المشفرة تتراجع تحت ضغط مواجهة زيادة عمليات البيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات اليوم، الاثنين، مع مواجهة الضغوط بسبب زيادة عمليات البيع وتدفق كبير للأموال من صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs)، بينما يترقب المستثمرون صدور التقرير الشهري للوظائف بالولايات المتحدة هذا الأسبوع.

وانخفض سعر عملة "بيتكوين" بنسبة 1.56% إلى 57,505 دولار، وفق بيانات منصة "كوين ديسك".. فيما هبطت عملة "إيثريوم" 2.27% إلى 2440.21 دولار، وتراجعت عملة "ريبل" 2.54% إلى 54.60 سنت.



وتزامن ذلك مع ارتفاع حجم التداول في السوق بنسبة 69.39% إلى 56.22 مليار دولار على مدار الـ 24 ساعة الماضية، وتراجعت قيمة العملات المشفرة السوقية 1.89% إلى 2.01 تريليون دولار، في دلالة على زيادة عمليات البيع، وفق بيانات المنصة.



وتترقب الأسواق تقرير الوظائف لشهر أغسطس في الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل، والذي قد يحمل في طياته إشارات هامة حول مستقبل السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي.