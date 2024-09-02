شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد حذفها من اليوتيوب.. ما حقوق الطبع والنشر التى استغلتها روتانا لإزالة أغانى شيرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الأيام الماضية قيام شركة روتانا بحذف ثلاثة أغانى طرحتها شيرين على منصاتها المختلفة بالسوشيال ميديا بسبب الخلاف القانونى الواقع بين شيرين والشركة، ورغم أن شيرين أصدرت عدة بيانات صحفية بأنها فسخت التعاقد مع روتانا، إلا أن الأخيرة مستمرة في حذف أغانيها بمجرد طرحها.

ما هي حقوق الطبع والنشر؟

تقول جوجل عبر صفحة الدعم الخاصة بها: "في الكثير من البلدان، عندما ينشئ الفرد عملاً أصليًا ويحفظه في وسيط مادي، يمتلك تلقائيًا حقوق الطبع والنشر المرتبطة بهذا العمل، وبصفته مالك حقوق الطبع والنشر، لديه الحقّ الحصري باستخدام العمل المعنيّ، وفي معظم الأحيان، يجوز لمالك حقوق الطبع والنشر فقط أن يمنح الآخرين الإذن باستخدام هذا العمل".

ما أنواع الأعمال الخاضعة لحقوق الطبع والنشر؟

الأعمال الصوتية المرئية، مثل البرامج التلفزيونية والأفلام والفيديوهات على الإنترنت

التسجيلات الصوتية والمؤلفات الموسيقية

الأعمال المكتوبة، مثل المحاضرات والمقالات والكتب والمؤلفات الموسيقية

الأعمال المرئية، مثل اللوحات الفنية والملصقات والإعلانات

ألعاب الفيديو وبرامج الكمبيوتر

أعمال الدراما، مثل المسرحيات والمسرحيات الغنائية

هل يمكن استخدام عمل محمي بموجب حقوق الطبع والنشر بدون انتهاك هذه الحقوق؟

تقول جوجل عبر صفحة الدعم، يمكنك استخدام محتوى محمي بموجب حقوق الطبع والنشر بدون انتهاك الحقوق، وذلك مثلاً في حالات استثناءات حقوق الطبع والنشر، مثل مبدأ الاستخدام العادل، أو من خلال الحصول على إذن لاستخدام محتوى تملكه جهة أخرى.

وآخر الأغانى التي طرحتها شيرين بعنوان عسل حياتى، ولكن لم تستمر الأغنية لساعات، وتم حذفها مباشرة من الجهات المختصة بذلك، نظرًا لأن روتانا أبلغت إدارة اليوتيوب أنها تملتك تلك الحقوق، وهو ما دفع شيرين لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد روتانا.

وأعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن حساب رسمي لها عبر تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك، وذلك وفقًا لما أعلنته عبر قناتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي واتساب.

وشهدت الأيام الماضية قيام شركة روتانا بحذف الثلاثة أغانى طرحتها شيرين على منصاتها المختلفة بالسوشيال ميديا بسبب الخلاف القانونى الواقع بين شيرين والشركة، إلا أنه رغم ذلك طرحت شيرين الأغنية الجديدة "وما زال عالبال".