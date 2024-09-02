شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صوت رنين مخيف يخرج من مركبة ستارلاينر يحير رواد الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

أبلغ أحد رواد الفضاء التابعين لوكالة ناسا العالقين على متن محطة الفضاء الدولية عن "ضوضاء غريبة" قادمة من طائرة ستارلاينر التابعة لشركة بوينج.

اتصل بوتش ويلمور بمركز جونسون الفضائي في هيوستن يوم السبت لمشاركة مخاوفه قبل أيام قليلة من انطلاق الطائرة المعيبة من محطة الفضاء الدولية، بدون طيار، ومحاولة العودة إلى الأرض على الطيار الآلي.

ومن المقرر أن تنفصل ستارلاينر عن محطة الفضاء الدولية وتقوم برحلة العودة إلى الأرض بدون طاقم في غضون أيام قليلة، ولكن يبدو أنه لا يزال لديها بعض الألغاز الجديدة التي يجب طرحها على الفريق قبل مغادرتها.

في يوم السبت، نبه رائد الفضاء بوتش ويلمور مركز التحكم في المهمة التابع لناسا بشأن "ضجيج غريب" غير مبرر صادر من مكبر صوت في المركبة الفضائية، والذي يمكنك سماعه في مقطع صوتي للمحادثة التي تمت مشاركتها في منتدى NASASpaceflight بواسطة عالم الأرصاد الجوية روب ديل (رصدته Ars Technica).

يبدأ عند علامة 45 ثانية تقريبًا، ويصدر رنينًا بإيقاع ثابت، وقال ويلمور: "لا أعرف ما الذي يجعل الأمر كذلك".

وبعد التأكد من أنهم يستطيعون سماع الصوت أيضًا، بمجرد أن أحضر ويلمور ميكروفونه إلى مكبر الصوت، قال مراقب الطيران في هيوستن: "كان الأمر أشبه بضوضاء نابضة، تقريبًا مثل صوت السونار".

ثم يتيح ويلمور تشغيله لمدة 20 ثانية تقريبًا قبل إنهاء المكالمة، وسأل مركز التحكم في المهمة: "فقط للتأكد من أنني على نفس الصفحة، فإن هذا ينبعث من مكبر الصوت في ستارلاينر، ألا تلاحظ أي شيء آخر، أو أي أصوات أخرى، أو أي تكوينات غريبة هناك؟" يلاحظ رائد الفضاء أن كل شيء آخر يبدو طبيعيًا.

ولا يزال من غير الواضح سبب الصوت ، وقد رست مركبة بوينج الفضائية مع محطة الفضاء الدولية منذ أوائل يونيو، ومنذ ذلك الحين كان المهندسون مشغولين بمحاولة الوصول إلى جوهر المشكلات التي نشأت خلال أول رحلة مأهولة لها، وعندما تعود ستارلاينر أخيرًا إلى الأرض في 6 سبتمبر، ستترك طاقمها ويلمور ورائد الفضاء ناسا سوني ويليامز في محطة الفضاء الدولية، حيث سيواصلون العمل خلال الأشهر القليلة المقبلة أثناء انتظارهم للعودة إلى المنزل من سبيس إكس فى فبراير 2025 .



