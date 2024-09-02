شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات: أبل تعمل على مفاتيح Magic Keyboard جديدة لأجهزة iPad والان مع تفاصيل الخبر

أثارت شركة أبل بعض الإعجاب باصدارات iPad Pro النحيفة التي وصلت بمقاسات 11 بوصة و13 بوصة هذا العام، إلى جانب ذلك قدمت شركة أبل أيضًا ملحقات جديدة، وكان أحدها Magic Keyboard الجديد مع مسند راحة اليد المعدني وصف من مفاتيح الوظائف ولوحة تتبع أكبر.

وذكر "مارك جورمان" من بلومبرج في نشرته الإخبارية أثناء مناقشة استراتيجية أبل الشاملة ملحق جديد لأجهزة iPad، ووفقًا للتقرير، تعمل شركة أبل على ملحق iPad Magic Keyboard جديد منخفض التكلفة لاصدارات iPad المستقبلية، ويزعم المصدر أن ملحق لوحة المفاتيح الجديد سيكون مستوحى من لوحة المفاتيح السحرية المتوفرة حاليًا لاصدارات iPad Pro من حيث التصميم، لكنه سيفتقد بعض أجزاء التصميم المتميزة.

ولم يتضح بعد ما إذا كان ملحق لوحة المفاتيح الجديد سيحتوي على لوحة تتبع، من مجموعة أجهزة ابل اللوحية الحالية، كما تحتوي جميع اصدارات iPad التي تم إطلاقها مؤخرًا على ملحقات لوحة مفاتيح مع لوحة تتبع مدمجة، في حين كشفت ابل مؤخرًا عن iPad Air جديد إلى جانب اصدار iPad Pro، جيث تم توفيره بحجم أكبر (13 بوصة) ولم يتطلب أو يطلب ملحق Magic Keyboard المعاد تصميمه من iPad Mini من ابل، وهو الجهاز اللوحي الوحيد المتبقي حاليًا بدون ملحق لوحة مفاتيح.

كما يذكر المصدر أيضًا أن ملحق Magic Keyboard الجديد، الذي يتم الحصول على أجزاء منه من قبل موردي ابل، سيتم تصميمه لـ "iPad للمبتدئين أو iPad Air الجديد"، وقد يفتقر هذا الملحق الجديد أيضًا إلى مكونات التصميم المتميزة مثل مسند راحة اليد المعدني ولكنه سيحتوي على ميزات جديدة مقارنة بما هو متاح في ملحق Magic Keyboard الحالي لجهاز iPad Air، ويقترح جورمان أن هذا قد يكون صفًا من مفاتيح الوظائف (مثل الموجودة في ملحق لوحة مفاتيح iPad Pro الجديد).

ووفقًا لـ "جورمان"، من المقرر إطلاق ملحق Magic Keyboard بأسعار معقولة بحلول "منتصف العام المقبل"، مما يتماشى هذا مع تقرير سابق حول طرازات iPad Air الجديدة بشاشة OLED المقرر إطلاقها في مكان ما في عام 2026، ويشير التقرير أيضًا إلى أن ابل ستكشف عن iPad Mini جديد والذي من المقرر أيضًا ترقيته إلى شاشة OLED مقاس 8.3 بوصة.