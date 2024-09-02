علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: هواوي تستعد للإعلان عن هاتفها ثلاثي الطي في 10 من سبتمبر

0 نشر
Sultan Alqahtani 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت العملاق الصيني هواوي إعلان تشويقي اليوم أكدت من خلاله على موعد الحدث القادم في 10 من سبتمبر للإعلان الرسمي عن هاتفها ثلاثي الطي.

يكشف الإعلان التشويقي الذي نشر اليوم من العملاق الصيني عن جهاز يدعم الطي الثلاثي للشاشة، والذي يتضمن اثنان من مفاصل الشاشة المتقابلة.

ومن المتوقع أن تكشف هواوي عن إصدار جديد من سيارة Aito M9 الكهربائية بعدد 5 من المقاعد كبديل لعدد 6 من المقاعد، كما تشير التوقعات إلى أن هواوي ستكشف عن ساعات Watch GT 5، وWatch D2 الذكية.

من جانب أخر لم تكشف هواوي عن أي تفاصيل حول هاتفها المرتقب ثلاثي الطي، إلا أن الإعلان التشويقي يؤكد على أن الهاتف سيدعم الطي بشكل حرف Z.

يذكر أن سيارة هواوي القادمة ترتكز على نظام تشغيل HarmonyOS، كما تأتي بمساعد “Celia” الرقمي، مع مستشعر LiDAR لتقنية التعرف على الوجه وتشغيل تلقائي للسيارة.

المصدر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements