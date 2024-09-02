تكنولوجيا: هواوي تستعد للإعلان عن هاتفها ثلاثي الطي في 10 من سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت العملاق الصيني هواوي إعلان تشويقي اليوم أكدت من خلاله على موعد الحدث القادم في 10 من سبتمبر للإعلان الرسمي عن هاتفها ثلاثي الطي.

يكشف الإعلان التشويقي الذي نشر اليوم من العملاق الصيني عن جهاز يدعم الطي الثلاثي للشاشة، والذي يتضمن اثنان من مفاصل الشاشة المتقابلة.

ومن المتوقع أن تكشف هواوي عن إصدار جديد من سيارة Aito M9 الكهربائية بعدد 5 من المقاعد كبديل لعدد 6 من المقاعد، كما تشير التوقعات إلى أن هواوي ستكشف عن ساعات Watch GT 5، وWatch D2 الذكية.

من جانب أخر لم تكشف هواوي عن أي تفاصيل حول هاتفها المرتقب ثلاثي الطي، إلا أن الإعلان التشويقي يؤكد على أن الهاتف سيدعم الطي بشكل حرف Z.

يذكر أن سيارة هواوي الرياضية القادمة ترتكز على نظام تشغيل HarmonyOS، كما تأتي بمساعد “Celia” الرقمي، مع مستشعر LiDAR لتقنية التعرف على الوجه وتشغيل تلقائي للسيارة.

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