تكنولوجيا: إطلاق هاتف Realme NARZO 70 Turbo 5G في الهند في 9 سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة Realme إطلاق الهاتف الذكي Realme NARZO 70 Turbo 5G في الهند في 9 سبتمبر.

وتقول الشركة إن الهاتف سيضم أسرع معالج؛ وهو Mediatek Dimensity 7300 Energy 5G، وتدعي أن الهاتف سجل أكثر من 750 ألف نقطة على قاعدة بيانات AnTuTu.

وفي وقت سابق: أكدت شركة Realme إطلاق Realme NARZO 70 Turbo 5G بتصميم مستوحى من رياضة السيارات في الهند قريبًا، بعد إطلاق NARZO 70 في وقت سابق من هذا العام.

يُظهر الإعلان التشويقي تصميمًا ثنائي اللون باللونين الأصفر والأسود، وتقول الشركة إنه سيحتوي على تقنية Turbo المتقدمة، وسيحتوي الهاتف على تصميم أنيق يبلغ 7.6 ملم.

تضمن تقنية Turbo الجديدة سرعات معالجة محسنة وتجربة مستخدم سلسة، مما يجعلها خيارًا متميزًا لأولئك الذين يبحثون عن الأناقة والكفاءة.

وقالت الشركة انه تم تصميم Realme NARZO 70 Turbo 5G لتحقيق التميز في الألعاب، وهو يوفر مزيجًا فريدًا من التصميم المتطور وأداء 5G المتطور لسلسلة NARZO.

سيتم بيع الهاتف على موقع Amazon.in، بالإضافة إلى موقع realme.com. ومن المفترض أن نعرف المزيد من التفاصيل حول الهاتف الذكي Realme NARZO 70 Turbo 5G، بما في ذلك موعد إطلاقه، في الأيام المقبلة.

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