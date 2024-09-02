شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على طراز أيفون 17 الوحيد.. يأتي برامات 12 جيجا بايت والان مع تفاصيل الخبر

كشف المحلل "Ming-Chi Kuo" من "TF International Securities" عن أن تشكيلة iPhone 17، المقرر إطلاقها في عام 2025 قد تتضمن ترقية إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، والتي قد تكون حصرية لجهاز iPhone 17 Pro Max.

iPhone 17 Pro Max مع رامات بسعة 12 جيجابايت

يقترح "Kuo" أن iPhone 17 Pro وiPhone 17 الأساسي وiPhone 17 Slim الجديد من المرجح أن يحتفظوا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، بما يتفق مع توقعات سلسلة iPhone 16، ومن المتوقع أيضًا أن يحتوي iPhone SE من الجيل الرابع، المتوقع في أوائل عام 2025، على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت.

وتعتبر أبل أن ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت هي الحد الأدنى المطلوب لميزات Apple Intelligence الجديدة في iOS 18، ونتيجة لذلك، يدعم iPhone 15 Pro وPro Max فقط هذه الميزات، بينما لا يدعم iPhone 15 و15 Plus، اللذان يحتويان على 6 جيجابايت فقط من ذاكرة الوصول العشوائي، هذه الميزات.

وستوحد سلسلة iPhone 16 ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت عبر جميع الاصدارات لضمان دعم Apple Intelligence، وبالنسبة لسلسلة iPhone 17، يقترح "Kuo" أن iPhone 17 Pro Max قد يتميز بذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت، مما قد يوفر قدرات ذكاء اصطناعي محسّنة، على الرغم من أن هذا الترقية قد تقتصر على طراز Pro Max.

بالإضافة إلى ذلك، يلاحظ "Kuo" أن iPhone 17 Pro Max سيحتوي على نظام تبريد فريد يجمع بين تقنية غرفة البخار وصفائح الجرافيت، بينما ستستخدم طرز ايفون الأخرى لعام 2025 صفائح الجرافيت وحدها للتبريد.

ويسلط "Kuo" الضوء أيضًا على أن اصدار Pro Max تمثل ما يقرب من 40% من مبيعات ايفون، مما يجعلها محركًا مهمًا لإيرادات ابل وأرباحها، ومن المتوقع أن تستمر هذه الاستراتيجية المتمثلة في توفير أعلى المواصفات لـ Pro Max بسبب تأثيرها المالي الكبير.