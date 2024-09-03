شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يسهل قريبًا تأمين محادثاتك التي تم نسخها احتياطيًا والان مع تفاصيل الخبر

يمكن لمستخدمي واتساب تأمين محادثاتهم الاحتياطية من خلال التشفير عالي المستوى، ولكن إعداد ذلك ليس بالأمر السهل للجميع، ومع ذلك يمكن أن يسهل تطبيق المراسلة قريبًا تشفير الدردشات الاحتياطية الخاصة بهم والقيام بذلك دون أن يكونوا خبراء في التكنولوجيا أو حتى القلق بشأن نسيان شيء ما، إذا كانت لديك عادة تغيير كلمات المرور بسبب نسيانها، فسيتوفر لدى واتساب قريبًا خيار مفتاح المرور حتى للمحادثات التي تم نسخها احتياطيًا.

تعمل مفاتيح المرور بشكل أساسي على إزالة الحاجة إلى تذكر كلمات المرور عن طريق استخدام ميزة الأمان البيومترية بهاتفك مثل Face ID على أجهزة iPhone ومستشعر بصمة الإصبع إذا كنت تستخدم Android، كما تدعم النسخ الاحتياطية لمحادثات واتساب التشفير الشامل ولكنك تحتاج إلى تمكينها يدويًا.

يشير أحدث إصدار تجريبي من WhatsApp Android 2.24.18.13 إلى أن مفاتيح المرور يمكن أن تكون الطريقة الأسهل لتأمين هذه الدردشات، ونحن نميل إلى الموافقة على ذلك. ولا تزال الميزة قيد التطوير قبل أن تصل إلى مختبري النسخة التجريبية في الأسابيع المقبلة.

ونتوقع أن تكون الميزة متاحة في إعدادات النسخ الاحتياطي للدردشة في واتساب والتي يمكن تمكينها يدويًا بناءً على تفضيلات المستخدم.

تعد النسخ الاحتياطية للدردشة مفيدة ولكن لا يستخدمها جميع مستخدمي WhatsApp، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يقدرون خصوصيتهم ومحادثاتهم، فإن ترقية التشفير هذه ستكون موضع ترحيب كبير.

هذا ليس كل شيء، حيث ستحصل مكالمات الفيديو عبر WhatsApp على تأثيرات الواقع المعزز (AR) بالإضافة إلى المرشحات الإبداعية لمستخدمي آيفون، تعمل مرشحات وتأثيرات المكالمات على جعل التجربة جذابة وتفاعلية بدلاً من رؤية شاشة مملة مع الوجه على الطرف الآخر.

ويمتلك الواقع المعزز المجال لإضفاء الحيوية على تجربة الاتصال بشكل أكبر، وقد اكتشف موقع WeBetaInfo سبقًا صحفيًا جديدًا يشير إلى أن هذه الميزات قد تصل قريبًا إلى تطبيق المراسلة.

ويتم اختبار الميزة الجديدة مع الإصدار التجريبي من iOS 24.15.10.70، كما ذكر موقع WaBetaInfo مؤخرًا، حيث توجد الأداة التي تم اختبارها على نظام أندرويد في وقت سابق من هذا العام وتشير اختبارات آيفون إلى أن النشر الكامل ليس بعيدًا.

سيحتوي تطبيق المراسلة على وضعين يسمى اللمس والإضاءة المنخفضة، حيث يمكن للأول أن ينعم بشرتك ويضيف مرشحات للوجه كما هو الحال في إنستجرام، وسيساعد الأخير على مسح وجهك عندما لا يكون الضوء ساطعًا.