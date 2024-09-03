شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نينتندو تبتكر لعبة بوليسية جديدة بعنوان Emio والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر لعبة Emio The Smiling Man هي واحدة من أكثر الألعاب قتامة التى صنعتها Nintendo على الإطلاق، كما إنها لعبة لغز جريمة قتل لا تبخل في القتل وتضيف أسطورة حضرية مقلقة.

إيميو هو في الواقع استمرار لسلسلة قديمة من Nintendo تسمى Famicom Detective Club ، وتم إنشاء الألعاب بواسطة مصمم Metroid Yoshio Sakamoto ، ولم يتم إطلاق الألعاب في الأصل خارج اليابان، حتى ظهرت نسختان جديدتان مفاجئتان على Switch في عام 2021، و Emio هو أول إدخال جديد تمامًا في الامتياز منذ أواخر الثمانينيات ولكن حتى الآن لم يتغير الكثير.

كما هو الحال مع الإصدارات السابقة، فإن لعبة Emio تشبه الرواية البصرية، حيث يتم تحديد أفعالك من خلال سلسلة من الأفعال في قائمة، وبهذه الطريقة يمكنك "النظر" إلى مسرح الجريمة أو "طرح الأسئلة" على الشهود أو "مراجعة" ملاحظاتك.

في بعض الأحيان، تكون الأفعال مرتبطة بالسياق لا يمكنك التحدث إلى شخص ما إذا لم يكن هناك أحد هناك ولكن هناك دائمًا بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها في أي لحظة ، وإذا لم يكن الأمر كذلك فيمكنك دائمًا "التفكير".

وتحكي اللعبة قصة سلسلة من جرائم القتل التي يتورط فيها قاتل يرتدي كيسًا ورقيًا عليه وجه مبتسم مخيف ويضعه أيضًا على ضحاياه، في بداية اللعبة، يبدو أن جريمة قتل حديثة مرتبطة بسلسلة من جرائم القتل التي وقعت قبل 18 عامًا وربما ترتبط أيضًا بأسطورة حضرية حول شخص يُدعى إيمو يقتل بنفس الأساليب تقريبًا، وتلعب دور مساعد شاب لمحقق خاص، ويعمل جنبًا إلى جنب مع الشرطة لجمع القطع المختلفة معًا.