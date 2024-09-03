شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يعمل Gemini AI مع واتساب والتطبيقات الأخرى؟ اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تعمل جوجل على تشغيل Gemini AI ليكون منافسًا لـ سيري في السوق وتتطلع الشركة إلى جعله متوافقًا مع تطبيقات الطرف الثالث مثل واتساب في المستقبل القريب، حيث يقوم جيميني بالفعل باستبدال Google Assistant على أحدث هواتف أندرويد كخيار يتيح لهم تعيين التذكيرات أو البحث عن العناصر على الإنترنت.

لكن جوجل تريد المزيد من التكامل مع Gemini بشكل يشبه إلى حد كبير دعم سيري الأصلي من آبل لتطبيقاتها والمزيد.

تم اكتشاف آثار عمل جيميني مع واتساب من قبل الأشخاص في Android Authority من خلال ملف APK الذي لم يتم إصداره للإصدار التجريبي، يدعي التقرير أيضًا أن جيميني يمكنه أيضًا العمل مع تطبيق الرسائل وسبوتيفاي أيضًا.

من المرجح أن تضيف جوجل خيار تبديل جديد في إعدادات الجهاز والذي سيسمح لك بالعمل من خلال تطبيق المراسلة الشهير باستخدام صوتك.

في الواقع، تشير تفاصيل APK إلى أن Gemini يمكنه العمل مع إشعارات هاتفك أيضًا، ومساعدتك في إجراء مكالمات على WhatsApp فقط عن طريق مطالبة المساعد الصوتي بتحديد جهة الاتصال وبدء المكالمة.

وGemini AI هو رهان جوجل الكبير ضد سيري المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي ستقدمه آبل مع تحديث iOS 18.1 لجهاز آيفون 15 برو والموديلات الأحدث.

كذلك يوجد أيضًا الوضع الصوتي لـ ChatGPT الذي يقدم أدوات مماثلة ولكن فقط للمستخدمين المدفوعين في الوقت الحالي، فيما تُظهر سامسونج بالفعل اهتمامها بجلب ميزات الذكاء الاصطناعي إلى الأجهزة القديمة متوسطة المدى مما يساعد جوجل على زيادة مدى وصولها واستخدام Gemini AI في المستقبل.

يبدو أن تحديث أندرويد 15 هو الوجهة لميزات Gemini AI المفترضة ومع إصدار أكتوبر الذي تم طرحه لإصدار أندرويد الجديد، قد نسمع المزيد عن عمليات تكامل الجهات الخارجية هذه لـ جيميني في الأسابيع المقبلة.



