شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 مشاكل فى هاتف Google Pixel 9.. اعرفها وكيفية إصلاحها والان مع تفاصيل الخبر

تم إطلاق تشكيلة هواتف Google Pixel الجديدة، والتي تضم Pixel 9 و Pixel 9 Pro و Pixel 9 Pro XL ، بالإضافة إلى Pixel 9 Pro Fold وهو ثاني جهاز قابل للطي من الشركة.

كما إن المراجعات المبكرة جيدة جدًا للهواتف المتاحة، كما هي الحال عادةً بالنسبة لهواتف Google Pixel الجديدة.

على الرغم من المراجعات الإيجابية، قد يواجه المستخدمون الأوائل بعض المشكلات مع هواتفهم الجديدة، ورغم أن هذه المشكلات بسيطة وغير متكررة، إلا أنها قد تكون محبطة خاصة بعد إجراء عملية شراء باهظة الثمن.

وفيما يلى نلقي نظرة فاحصة على هذه المشكلات ونناقش أفضل السبل لحلها.

الشحن اللاسلكى لا يعمل

يُقال إن هاتف Google Pixel 9 Pro XL يعاني من مشاكل في الشحن اللاسلكي، حيث وصف المستخدمون على منتدى Google و Reddit عملية الشحن بأنها غير متسقة، ومن المثير للاهتمام أن إحدى أكبر الشكاوى هى أن الشحن باستخدام Pixel Stand من Google أمر مزعج فى أفضل الأحوال.

ولم تعلق شركة جوجل رسميًا على هذه المشكلة. ومع ذلك، ذكر مستخدم واحد على الأقل على موقع Reddit أن الشركة أقرت بوجود خطأ معروف يجري حاليًا فحصه من قبل مهندسي الشركة، وإذا كان هذا صحيحًا، فيجب أن يعالج تحديث البرنامج هذه المشكلة عاجلًا وليس آجلًا.

الحلول:

أولاً، تأكد من استخدام شاحن لاسلكي معتمد. قد يبدو هذا واضحًا، لكن أجهزة الشحن اللاسلكية ليست كلها متشابهة، وبعضها ينتج طاقة أكبر من غيرها.

ثانيا فكر في شراء حامل Pixel Stand من الجيل الثاني ، على الرغم من بعض المشكلات التي تم الإبلاغ عنها في وقت مبكر، فإن الحصول على الحامل الرسمي سيضمن لك تحقيق 23 واط من الشحن الذي وعدت به Google لهواتف Pixel المتوافقة، بما في ذلك سلسلة Pixel 9، على افتراض أن إصلاح الخلل سيحل المشكلة الأساسية.

ضعف عمر البطارية

فى العام الماضى، اشتكى العديد من مستخدمي Pixel 8 من ضعف عمر البطارية في هواتفهم الجديدة ، ومع ذلك مع سلسلة Pixel 9 هذا العام تم إجراء تحسينات في هذا الصدد وإذا كنت لا تزال تواجه مشكلات، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك تجربتها لتحسين الوضع وتتضمن الحلول تغيير بعض الإعدادات على هاتفك.

الحلول:

أولا قم بخفض السطوع يمكن أن يصل هاتف Pixel 9 إلى مستويات سطوع عالية، لذا إذا تم ضبط سطوع هاتفك باستمرار على الحد الأقصى، فسيؤثر ذلك سلبًا على عمر البطارية، اضبطه على إعداد أقل عندما يكون ذلك ممكنًا.

ثانيا قم بتنشيط وضع توفير الطاقة ويعد هذا خيارًا ممتازًا إذا كان هاتفك يواجه مشكلة في البقاء قيد التشغيل أثناء النهار، على الرغم من أنه سيقلل من الأداء ويحد من السطوع.

ثالثا قم بخفض الدقة وتتطلب الدقة العالية عددًا أكبر من وحدات البكسل، وهو ما يتطلب بدوره مزيدًا من الطاقة، وقد يساعد خفض الدقة فى الحفاظ على عمر البطارية.

سخونة الهاتف

مرة أخرى، يبدو أن سلسلة Pixel 9، مثل Pixel 8 من قبلها، لا تعاني من مشاكل ارتفاع درجة الحرارة مثل إصدارات Pixel السابقة.

وإذا تغير هذا فجأة، فستصدر جوجل إصلاحًا للأخطاء لحل ما قد يكون بالتأكيد مشكلة في البرنامج وليس الأجهزة، وإذا كنت تعتقد أن هاتفك ساخن جدًا، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك تجربتها.

الحلول

أولاً قبل القيام بأي شيء آخر، أعد تشغيل هاتفك أو أغلق التطبيقات التي تعمل في الخلفية.

ثانيا إذا لم تنجح الطريقة السابقة في حل المشكلة، ففكر فيما إذا كنت قد أضفت أو قمت بتحديث تطبيق مؤخرًا وحاول إزالته، من المحتمل أن يكون التطبيق هو المتسبب فى المشكلة وقد يحتاج إلى تحديث البرنامج.

ثالثا شىء آخر يمكنك القيام به هو التحقق من وجود تحديث لنظام Android وتثبيته.



