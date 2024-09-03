شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل موبايلك متوافق مع iOS 18؟.. تعرف على القائمة الكاملة لأجهزة أيفون المؤهلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يتم الإعلان رسميًا عن تشكيلة iPhone 16 في مؤتمر أبل في غضون أسبوع واحد فقط، سيتم أيضًا الكشف عن نظام التشغيل iOS 18، والذي قامت أبل بالفعل بالكشف عنه في مؤتمر المطورين الخاص بها في وقت سابق من هذا العام، لكن إذا كنت لا تخطط للترقية إلى نسخة iPhone أحدث هذا العام، فقد يكون هاتفك غير داعم لنظام التشغيل الجديد من أبل.

ويتم إزالة بعض اصدارات ايفون القديمة كل عام من قائمة أهلية iOS الخاصة بـهواتف ابل، فعلى سبيل المثال، في العام الماضي تم حذف iPhone 8 وiPhone 8 Plus وiPhone X من قائمة التوافق، وهذا يعني أن مالكي هذه الاصدارات لم يتمكنوا من التحديث إلى iOS 17 وفقدوا بعض الميزات البارزة.

ووفقا لمؤتمر "WWDC"، اليكم قائمة أجهزة ايفون المتوافقة مع نظام التشغيل iOS 18:

- iPhone SE (الجيل الثاني أو أحدث)

- iPhone XR

- iPhone XS

- iPhone XS Max

- iPhone 11

- iPhone 11 Pro

- iPhone 11 Pro Max

- iPhone 12

- iPhone 12 mini

- iPhone 12 Pro

- iPhone 12 Pro Max

- iPhone 13

- iPhone 13 mini

- iPhone 13 Pro

- iPhone 13 Pro Max

- iPhone 14

- iPhone 14 Plus

- iPhone 14 Pro

- iPhone 14 Pro Max

- iPhone 15

- iPhone 15 Plus

- iPhone 15 Pro

- iPhone 15 Pro Max

وهذا يعني أنه إذا كان لديك هاتف ايفون من اصدار عام 2017 أو إصدار سابق (iPhone 8 أو iPhone X)، فلن تتمكن من الترقية إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS.

هواتف أيفون متوافقة مع Apple Intelligence

ستظل الأجهزة القديمة قادرة على دعم أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS، ولكن لن تتمكن هذه الاصدارات من تجربة الإصدار التجريبي من Apple Intelligence ما لم يكن iPhone 15 Pro أو iPhone 15 Pro Max فلن يكون هاتف ايفون مؤهلاً، من المؤكد أن طرازات iPhone 16 الجديدة ستكون متوافقة تمامًا مع Apple Intelligence، ولكن سيتعين علينا انتظار التفاصيل الرسمية في حدث 9 سبتمبر.