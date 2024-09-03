شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الصين اليوم الثلاثاء صاروخا حاملا من طراز "لونغ مارش-4 بى" لوضع مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد في الفضاء.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية " شينخوا" تم إطلاق مجموعة الأقمار الصناعية من طراز "ياوقان-43 02" فى الساعة 9:22 صباحا بتوقيت بكين من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربى الصين، حيث دخلت إلى المدار المخطط لها.



ومن المقرر أن تستخدم هذه الأقمار الصناعية لإجراء اختبارات على التقنيات الجديدة لكوكبات الأقمار الصناعية فى المدار المنخفض، وتعد هذه المهمة هى الرحلة رقم 533 لسلسلة صواريخ "لونغ مارش".