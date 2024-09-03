شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: X ليس ذكيًا بما يكفي وهذه طريقة عمله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تتساءل عن سبب رؤيتك لمنشورات على X (تويتر سابقًا) لا تحبها، أو من شخص لا تتابعه حتى، فأنت لست الوحيد الذي يشعر بهذه الطريقة، وربما وصل هذا الارتباك حول كيفية عمل خوارزمية X حقًا إلى إيلون ماسك، ففي منشور حديث على X، كشف ماسك عن كيفية عمل خوارزمية X، وقال "إنها ليست ذكية بما يكفي".

تغريدة ماسك

وقال ماسك في المنشور: "تفترض خوارزمية X أنه إذا تفاعلت مع المحتوى، فأنت تريد رؤية المزيد من هذا المحتوى"، ووفقًا لماسك، فإن الخلطة السرية وراء ما يظهر في موجزك ليست أي شيء آخر غيرك، وهذا صحيح، إن إعجاباتك ومشاركاتك والمنشورات التي تظل محتفظًا بها هي التي تشكل المحتوى الذي تراه.



لكننا كنا نعرف ذلك بالفعل، أليس كذلك؟ يوضح ماسك أن خوارزمية X هي في الأساس مرآة تعكس الموضوعات والحسابات التي تتفاعل معها أكثر من غيرها، لذا، إذا كنت تقضي وقتًا طويلاً في مشاهدة مقاطع فيديو للقطط، فلا تتفاجأ عندما يتحول موجزك إلى مهرجان للقطط، ولكن ماذا عن بعض المحتوى المتطرف الذي أستمر في رؤيته على موجزي الزمني؟ لم أنشر أي محتوى من هذا القبيل، ولم أبدي إعجابي به، أو حتى أشاركه.

ويضيف ماسك في المنشور: "إن إحدى أقوى الإشارات هي أنه إذا قمت بإعادة توجيه منشورات X إلى الأصدقاء، فهذا يفترض أنك تحب هذا المحتوى كثيرًا، لأن إعادة التوجيه تتطلب جهدًا".

ويزعم ماسك أنه إذا بذلت جهدًا لمشاركة منشور مع شخص ما، فإن X يفترض أنك تجده مهمًا حقًا لأنك تريد أن تنسخ رابطًا وتشاركه مع شخص ما في خضم كل هذا الصداع، لذا، يبدأ في عرض محتوى مشابه لك بشكل أكبر، وهذا، كما يقول ماسك، بغض النظر عما إذا كنت غاضبًا من المنشور أم لا، لأن X ليس "ذكيًا بما يكفي" حاليًا لفهم تعقيد سبب مشاركة شخص ما له.

وجاء في المنشور "لسوء الحظ، إذا كان السبب الفعلي الذي دفعك إلى إعادة توجيه المحتوى إلى الأصدقاء هو غضبك منه، فنحن حاليًا لسنا أذكياء بما يكفي لإدراك ذلك".

وتسلط تغريدة ماسك الضوء على مهمة X المستمرة لإبقائك مستمرًا في التمرير، وضمان استمرار ظهور المحتوى الذي تهتم به (أو على الأقل ما يعتقد الخوارزمية أنك تهتم به) على شاشتك، سواء وجدت ذلك رائعًا أم لا، فإن هناك شيئًا واحدًا مؤكدًا - يعرف ماسك كيفية جعل الناس يتحدثون، وعلى طريقة ماسك الحقيقية، فإنه يترك الأمر للمستخدمين ليقرروا كيف يريدون التنقل في حفر الأرانب الخوارزمية الخاصة بهم على X.