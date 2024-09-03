شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: النزاع يتصاعد.. البرازيل تهدد بعقوبات على شركة أخرى لإيلون ماسك بعد حظر X والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصاعدت التوترات بين البرازيل وإمبراطورية أعمال إيلون ماسك بعد أن هددت هيئة تنظيم الاتصالات في البلاد بمعاقبة شركة النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية Starlink بعد ساعات من وقوف المحكمة العليا وراء قرار مثير للجدل بحظر شبكة التواصل الاجتماعي X من البلاد.

وأيد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أيضًا قرار قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس بتعليق X، ووجد القاضي أن X سمحت بنشر رسائل الكراهية والأكاذيب حول نظام التصويت الإلكتروني في البلاد والتي قوضت الديمقراطية في البرازيل.

وقال لولا في مقابلة مع CNN Brasil نُشرت يوم الاثنين: "ربما أعطى القضاء البرازيلي إشارة مهمة مفادها أن العالم ليس ملزمًا بتحمل أيديولوجية ماسك اليمينية المتطرفة لمجرد أنه ثري".

وردًا على الخطوة السابقة التي اتخذها القاضي بتجميد حسابات ستارلينك لاستخدامها المحتمل في سداد الغرامات المستحقة على إكس، قال ماسك في منشور على إكس إنه سيسعى إلى مصادرة متبادلة للأصول البرازيلية، لكنه لم يذكر كيف.

وقد وجدت ستارلينك نفسها يوم الاثنين مرة أخرى في مرمى السلطات البرازيلية برفضها الامتثال لأمر مورايس لجميع مزودي الإنترنت بحظر الوصول المحلي إلى إكس، وقال مسؤول كبير في هيئة تنظيم الاتصالات أناتيل إن العقوبات المفروضة على ستارلينك لعدم الامتثال قد تشمل إلغاء ترخيصها للعمل في البرازيل.

وقال مفوض أناتيل آرثر كويمبرا لرويترز إن الهيئة التنظيمية تفتش جميع مشغلي الاتصالات البرازيليين للتأكد من أنهم أغلقوا منصة الرسائل الخاصة بماسك، وقال كويمبرا إن ستارلينك هي الشركة الوحيدة التي أبلغت أناتيل أنها لن تمتثل لحكم القاضي.

وأكدت هيئة تنظيم الاتصالات لرويترز في وقت سابق من يوم الاثنين أنها أبلغت أناتيل سابقًا أنها ترفض إزالة X من خدمتها حتى يتم رفع التجميد على حساباتها المصرفية البرازيلية، وجمّد مورايس الأسبوع الماضي حسابات ستارلينك بعد أن لم تدفع X الغرامات المفروضة عليها لعدم امتثالها للأوامر القضائية.

سادس أكبر سوق

في وقت سابق من يوم الاثنين، صوتت لجنة المحكمة العليا بالإجماع على تأييد تعليق X في البلاد لتحدي أمر المحكمة، وحكم مورايس الأسبوع الماضي بضرورة تعليق X في البرازيل لأنها لم تسمي ممثلًا قانونيًا محليًا كما هو مطلوب بموجب القانون وتجاهلت الموعد النهائي للامتثال.

وانحاز القضاة فلافيو دينو وكريستيانو زانين وكارمن لوسيا ولويز فوكس إلى القاضي ألكسندر دي مورايس. قال ثلاثة من القضاة في اللجنة إن التعليق يمكن عكسه إذا امتثلت المنصة للأحكام السابقة.

وتم إغلاق موقع X بالنسبة لمعظم البرازيليين في الساعات الأولى من صباح يوم السبت بعد قرار مورايس على الرغم من أن بعض الأشخاص استمروا في الوصول إليه من خلال شبكات VPN وغيرها من الوسائل. كما هدد مورايس بفرض غرامة قدرها 50000 ريال برازيلي (8902.66 دولارًا) يوميًا على أولئك الذين يستخدمون شبكات VPN للوصول إلى الشبكة الاجتماعية، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح مدى إمكانية فرض هذا التهديد.

وفقًا لـ Statista، تعد البرازيل سادس أكبر سوق لموقع X على مستوى العالم مع حوالي 21.5 مليون مستخدم اعتبارًا من أبريل، وانخرط مورايس وماسك، الذي يمتلك حصة مسيطرة في Starlink، في عداوة استمرت شهورًا بعد أن طعنت منصة التواصل الاجتماعي في أوامر بحظر الحسابات التي اتهمها المحققون بنشر معلومات مضللة وكراهية.

بينما يرى المدافعون عن مورايس أنه مناضل في الدفاع عن الديمقراطية، يتهمه المنتقدون باستخدام أساليب قاسية على السياسيين ورجال الأعمال، وزعم ماسك أن مورايس سعى إلى فرض الرقابة على المستخدمين وأغلق مكتب إكس في البرازيل في أغسطس دون تعيين ممثل جديد، مما أدى إلى تعليق العمل.

وفي يوم الاثنين، رد ماسك قائلا "بالضبط" على منشور وصف التعليق بأنه هجوم على حرية التعبير وحقوق البرازيليين، وقال رئيس المحكمة العليا لويس روبرتو باروسو، الذي لم يكن في لجنة المراجعة، إن إزالة الممثلين القانونيين لتجنب الامتثال لقرارات المحكمة "سلوك لن يكون مقبولا في أي مكان في العالم"، وظلت خدمة إكس غير متاحة لمعظم المستخدمين في البرازيل.