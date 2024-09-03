شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسرع بنسبة 50%.. جوجل تعلن مميزات روبوت الدردشة Gemini 1.5 Flash والان مع تفاصيل الخبر

تمكنت جوجل من تحسين أداء Gemini 1.5 Flash وهو الآن أسرع بنسبة 50% من ذي قبل، حيث أعلنت الشركة عن هذا فى سجل تحديث مع Gemini 1.5 Flash، ولم تكشف عن التغييرات التى ساعدت فى تحقيق هذه النتيجة، لكنها ذكرت جهودها لتقليل زمن الوصول.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، لن تؤدى هذه التحسينات الصغيرة إلى نجاح أو فشل Gemini، لكنها يمكن أن تساعد فى جعل التفاعلات تبدو أكثر طبيعية.



تزعم جوجل أيضًا فى سجل التحديث، أن السرعة الأسرع تساعد أيضًا فى الحصول على تجربة Gemini أكثر سلاسة وتساعدك على القيام بمزيد من الأشياء في وقت أقل من ذى قبل.



هناك طريقة أخرى تعمل بها جوجل على تحسين Gemini هى من خلال دعمها المتزايد للعديد من الإضافات مع عدد من تطبيقات وخدمات Google المختلفة، بما فى ذلك مهام Google.



ووصل Gemini Q&A مؤخرًا إلى Gmail على Android، مما يسهل عليك اكتشاف الأشياء فى صندوق البريد الخاص بك، بالإضافة إلى ذلك، أظهرت جوجل مؤخرًا طرقًا مختلفة يمكن من خلالها لحل الذكاء الاصطناعى التوليدى الخاص بها مساعدة الطلاب فى العام الدراسى المقبل.