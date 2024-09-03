شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 40 مليار دقيقة على يوتيوب لمشاهدة دورة الألعاب الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

تعاون موقع YouTube مع شركاء البث الرسميين للألعاب الأولمبية فى باريس 2024 مثل NBCUniversal وEurosport وClaro Sports وCazéTV لتوفير تجربة مشاهدة شاملة للمشجعين على مستوى العالم.

وشمل ذلك آلاف الساعات من المحتوى الأولمبي الرسمي، وأبرز الأحداث، وإعادة البث عبر 32 رياضة مختلفة، وكان رد الفعل تجاه محتوى باريس 2024 على YouTube ضخم، حيث شاهد مشاهدو YouTube أكثر من 40 مليار دقيقة (أي أكثر من 650 مليون ساعة) من محتوى الألعاب الأولمبية، موزعة على قناة الألعاب الأولمبية الرسمية على YouTube وقنوات البث الرسمية.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، اكتسبت قناة الألعاب الأولمبية الرسمية على YouTube وحدها أكثر من 1.1 مليون مشترك جديد خلال الألعاب.

كما أنه لوضع هذه المشاهدات في منظورها الصحيح، فإن 40 مليار دقيقة هي مدة زمنية فلكية، وهذا يعادل حوالي 76000 سنة من المشاهدة المستمرة، وهو يعادل أيضًا تقريبًا الوقت الذي يستغرقه مشاهدة أكثر من 49 مليون فيلم طويل متتالي.



لعب يوتيوب دورًا مهمًا فى كيفية استمتاع الناس بالألعاب الأولمبية من غرف معيشتهم خلال باريس 2024، حيث تمت مشاهدة أكثر من 18 مليار دقيقة من المحتوى على أجهزة التلفزيون المتصلة، وهو ما يمثل أكثر من 35٪ من إجمالي وقت المشاهدة.



بالإضافة إلى التغطية الواسعة، جلبت هيئات البث الرسمية واللجنة الأولمبية الدولية (IOC) أكثر من 30 منشئ محتوى بارزًا على YouTube إلى باريس.