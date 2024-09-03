شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يطرح تطبيق X TV ويؤكد: الإصدار التجريبى متاح بالفعل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل تطبيق X (الذي كان يُعرف سابقًا باسم Twitter) الآن على الدخول إلى واجهة التلفزيون الخاصة بك أيضًا، فتمامًا مثل Netflix وتطبيقات OTT الأخرى، سيتمكن المستخدمون الآن من الوصول إلى X على التلفزيون الخاص بهم.

وأكد إيلون ماسك أن الإصدار التجريبي من تطبيق X TV قد تم إصداره بالفعل لأجهزة Android TV، والإصدار التجريبي متاح الآن على أجهزة LG وAmazon Fire TV وGoogle TV، ولكن هناك احتمالات كبيرة بأنه سيتوفر في المزيد من الأجهزة.



وفى حين لم يتم تأكيد تاريخ الإطلاق الدقيق، فقد يتوفر لأجهزة مختلفة في أوقات مختلفة، وقد حدث نفس الشيء بالنسبة للإصدار التجريبي. تُظهر أمازون أن التطبيق دخل عالمها في أواخر يوليو، لكن LG حصلت عليه في 29 أغسطس.

تطبيق X TV: كل التفاصيل

السؤال الآن هو، هل سيكون X منصة وسائط اجتماعية فقط عند وصوله إلى التلفزيون؟ والإجابة هي أننا لا نعتقد ذلك، ووفقًا للوصف ولقطات الشاشة المشتركة على Google Play، فإن تطبيق X TV هو في الأساس بث OTT جديد.

وفي وصف التطبيق ""X-Stream Service TV هي خدمة بث تلفزيوني رائعة متاحة حصريًا لمشتركي الإنترنت في X-Stream Services، يمكنك مشاهدة التلفزيون بالطريقة التي تريدها وفي أي وقت تريد. لا يلزم استئجار جهاز فك التشفير! يمكنك مشاهدة جميع القنوات المحلية والأخبار والرياضة والأفلام والموسيقى والطقس المفضلة لديك على الفور أو في وقت لاحق".

يتضمن تطبيق X TV أيضًا العديد من الميزات مثل:

-Replay TV: لا تفوت برنامجك المفضل مرة أخرى! مع Replay TV، يمكن لـ X-Stream Services تخزين ما يصل إلى 72 ساعة من البرامج في السحابة، حتى تتمكن من الوصول إلى برامجك على الفور.

-Startover TV: لن تفوتك أبدًا بداية فيلم أو برنامج أردت مشاهدته. مع ميزة Startover TV، يمكنك تحديد ما تريد مشاهدته من البداية.

-Free Cloud DVR: قم بتخزين ما يصل إلى 100 ساعة من تسجيلات DVR مجانًا. تتوفر مساحة تخزين إضافية.



تطبيق xtv

تطبيق X TV: كيفية استخدامه؟

" أما فيما يتعلق بالإصدار التجريبي، فيجب أن يكون لدى المستخدم حساب X لمشاهدة المحتوى على التطبيق، في الوقت الحالي، التطبيق متاح فقط لأجهزة التلفزيون الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، ابحث عن X TV وقم بتثبيته على أجهزة التلفزيون الذكية الخاصة بك.

ولا تزال كيفية الاشتراك في التطبيق غير معروفة ، ولكن يعتقد أنه لن يتم الكشف عن ذلك إلا في تاريخ الإطلاق، وسيضيف إطلاق تطبيق X TV خيارًا آخر للمستخدمين لاستهلاك المحتوى منه، لكنها ليست حقًا أخبارًا جيدة لتطبيقات OTT الأخرى وتطبيقات بث الفيديو مثل يوتيوب.