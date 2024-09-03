شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يثير الجدل: الرجال فقط يستحقون اتخاذ القرارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أغنى رجل في العالم "إيلون ماسك" عن تأيده للذكورية بشكل كبير، حيث أثار إيلون ماسك الجدل مرة أخرى، من خلال الترويج لمنشور على X (تويتر سابقًا) يقترح بشكل أساسي أن الذكور ذوى المكانة العالية فقط في العالم هم من يجب أن يكونوا صناع القرار.



منشور ماسك

وبحسب موقع indiatoday الهندى، فإن المنشور متحيز جنسيًا، ويستمر في التلميح إلى أن النساء غير قادرات على التفكير النقدي لأنهن لا يستطعن ​​"الدفاع عن أنفسهن"، وجزء من المنشور يقول: "الأشخاص الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم جسديًا (النساء والرجال منخفضي التستوستيرون أو Low T men) يحللون المعلومات من خلال فلاتر إجماع لآلية أمان ... لهذا السبب فإن جمهورية الذكور ذوي المكانة العالية هي الأفضل لاتخاذ القرار"، "Low T men" تعني الرجال منخفضي التستوستيرون، وهي حالة لا تنتج فيها خصيتا الذكر ما يكفي من التستوستيرون، وهذا مصطلح يستخدمه إيلون ماسك غالبًا.

وقد رفع إيلون ماسك هذا المنشور إلى عدد كبير من المتابعين من خلال منشور مقتبس يقول فيه "ملاحظة مثيرة للاهتمام".

هذا ما جاء في المنشور بالكامل:

"الأشخاص الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم جسديًا يقومون بتحليل المعلومات من خلال مرشح الإجماع كآلية أمان، إنهم لا يسألون حرفيًا "هل هذا صحيح"، بل يسألون "هل سيكون الآخرون على ما يرام مع اعتقادي أن هذا صحيح"، وهذا يجعلهم قابلين للتأثر بالإجماع المصطنع بالقوة؛ إذا قالت كل شاشة ينظرون إليها نفس الشيء فسوف يتبنون هذا الموقف لأن أدمغتهم تفسره على أنه يعتقده الجميع في القبيلة، فقط الذكور من مستوى ألفا التستوستيرون المرتفع والأشخاص غير النمطيين (مرحبًا أيها المصابون بالتوحد!) هم أحرار في تحليل المعلومات الجديدة باستخدام مرشح "هل هذا صحيح؟" الموضوعي، هذا هو السبب في أن جمهورية الذكور ذوي المكانة العالية هي الأفضل لاتخاذ القرار، ديمقراطية، لكنها ديمقراطية فقط لأولئك الذين يتمتعون بحرية التفكير".

يختزل المنشور التفكير النقدي إلى سمة يمتلكها فقط مجموعة صغيرة من النخبة من الناس، وخاصة "الذكور ذوي المكانة العالية"، إن هذا يشكل مشكلة لأنه يعزز وجهة نظر ضيقة للذكاء لا تأخذ في الاعتبار التجارب الغنية والمتنوعة التي يجلبها الأشخاص المختلفون إلى الطاولة.

إن فكرة أن التفكير النقدي هو مجال قِلة من المتميزين ليست قديمة فحسب، بل إنها أيضًا استبعادية بشكل خطير، إن ترويج ماسك لهذه النظرة التبسيطية يقوض أهمية الإدماج وقيمة وجهات النظر المختلفة في حل المشكلات المعقدة.

وقد رد مستخدم على منشور إيلون ماسك على X: "هذا يقلل من السلوك البشري المعقد إلى الصور النمطية القديمة، ويتجاهل قيمة وجهات النظر المتنوعة. التفكير النقدي ليس حصريًا لقِلة مختارة، بل إنه غني بالتجارب المتنوعة لجميع الناس. يستمد المجتمع المزدهر قوته من الإدماج، وليس النخبوية. القيادة الحقيقية تستمع إلى كل صوت".

وإذا كنت تتساءل، فإليك سبب كون ترويج ماسك لهذا المنشور مشكلة، أولاً، بالطبع، هو أنه يدفع بآراء جنسية، ثانيًا، لا يمكن إنكار تأثير ماسك، ومع هذا التأثير تأتي المسؤولية، بدلاً من ذلك، غالبًا ما تعمل تصرفات ماسك على تضخيم الأفكار الضيقة المثيرة للانقسام والتي تسبب ضررًا أكثر من نفعها.

هذه ليست المرة الأولى التي يكشف فيها ماسك عن تحيزه الجنسي، لقد حدث ذلك في عدة مناسبات في الماضي، ففي يونيو من هذا العام، واجهت سبيس إكس وإيلون ماسك دعوى قضائية من ثمانية مهندسين زعموا أنهم تم فصلهم بشكل غير قانوني لإثارتهم مخاوف بشأن التحرش الجنسي المزعوم والتمييز ضد النساء في الشركة.

وزعمت الدعوى أن تصرفات ماسك ساهمت في "ثقافة جنسية شاملة" في سبيس إكس، حيث تعرضت المهندسات بشكل روتيني للتحرش وتعرضن لملاحظات جنسية، مع تجاهل شكاواهن بشأن بيئة مكان العمل.

كانت هناك حالة أخرى من هذا القبيل في عام 2021، عندما اقترح فتح مدرسة تسمى معهد تكساس للتكنولوجيا والعلوم. اعتقد الجميع أن ماسك كان يفكر جديا في الاستثمار في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، لكنه كان يمزح، انظر إلى الأحرف الأولى من اسم المعهد.



ماسك



ومن الجدير بالذكر أيضًا أن نهج ماسك في الخطاب العام غالبًا ما يعكس ممارساته التجارية - التخريبية وغير التقليدية والمتهورة في بعض الأحيان، وفي حين أدى هذا إلى بعض الابتكارات الرائدة، فقد أدى أيضًا إلى الجدل وردود الفعل العنيفة.

ويبدو أن ماسك يستمتع بكونه محرضًا، ولكن بصفته شخصًا يتمتع بالنفوذ، يحتاج ماسك إلى فهم أن أفعاله يمكن أن يكون لها عواقب في العالم الحقيقي، خاصة عندما يتعلق الأمر بتشكيل تصورات عامة حول قضايا معقدة مثل الذكاء والسلوك والإدماج الاجتماعي.