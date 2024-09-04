شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يمكنك إزالة ميزة Recall من Windows 11؟.. هذا هو رد مايكروسوفت والان مع تفاصيل الخبر

كشت تقارير حديث بأن مايكروسوفت ستسمح بإلغاء تثبيت Recall من Windows 11، حيث تتيح لك هذه الميزة "Recall" استعادة أى شىء قمت به على الكمبيوتر المحمول/أجهزة الكمبيوتر الشخصية، وتفعل ذلك من خلال التقاط لقطات من سطح المكتب بشكل دورى.

وكشف Deskmodder de عن تحديث Windows 11 الاختيارى KB5041865، والذى يعود تاريخه إلى 27 أغسطس 2024، ويُقال أن الإصدار يسرد Recall كواحدة من الميزات التى يمكن إلغاء تثبيتها من Windows 11 عبر قائمة ميزات الويندوز.

وأوضحت مايكروسوفت في تقرير صادر عن The Verge، أن Recall مُدرج بشكل غير صحيح في قائمة الميزات التي يمكن إلغاء تثبيتها عبر قائمة ميزات الويندوز، وسيصدر قريبًا تصحيحًا لإصلاحه فى تحديث قادم.

ولكن هذا لا يعني أن ميزة Recall ستكون قابلة للإلغاء إلى الأبد، أو على الأقل فى أسواق معينة، وقد خضعت مايكروسوفت لتدقيق شديد من قبل المشرعين الأوروبيين بسبب ممارساتها الاحتكارية فى سوق المتصفحات، لدرجة أنها طلبت من شركة التكنولوجيا العملاقة فى ريدموند السماح للمستخدمين بإلغاء تثبيت متصفح Edge.

كما يمكن حتى إلغاء تثبيت تطبيقات الصور والأشخاص وسطح المكتب البعيد من أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows 11.

وكان إطلاق مايكروسوفت لميزة Recall بمثابة كارثة علاقات عامة لصانعى Windows، حيث تتمتع الميزة التى تعمل بالذكاء الاصطناعى، والتى تأتى حصريًا لأجهزة الكمبيوتر Copilot+، بفكرة رائعة فى الاعتبار، ولكن السجل السيئ للشركة عندما يتعلق الأمر بجمع البيانات بين المستخدمين أدى إلى نتائج عكسية حيث لا يثق الناس فى الميزة.

علاوة على ذلك، تم العثور على ثغرات أمنية أيضًا، حيث تعمل الميزة عن طريق التقاط لقطات من سطح المكتب بشكل دورى، وبعد ردود الفعل العنيفة من الجمهور، أوقفت مايكروسوفت ميزة Copilot+ PC افتراضيًا.