شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. ميزة خفية بهواتف أيفون تساعدك على تحسين كتابة النصوص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو التنقل وتحرير النص على جهاز iPhone الخاص بك مرهقًا فى بعض الأحيان، وخاصة عند محاولة وضع مؤشر الكتابة بدقة، لحسن الحظ، قامت أبل بدمج ميزة مخفية فى لوحة المفاتيح الافتراضية التى يمكن أن تجعل هذه المهمة أسهل كثيرًا، إليك كيفية إلغاء قفل هذه الأداة القوية واستخدامها لتبسيط تحرير النص.

1- فى المرة القادمة التى تكتب فيها شيئًا أطول قليلًا وتحتاج إلى الرجوع وتغيير شيء ما، ما عليك سوى الضغط لفترة طويلة على شريط المسافة.

2- ستتحول لوحة المفاتيح التى تظهر على الشاشة إلى لوحة تتبع يمكنك استخدامها للتحكم فى المؤشر.

3- يتيح لك هذا التنقل بسرعة عبر النص، وتحريك المؤشر إلى أى مكان مرغوب فيه بسهولة.

4- إذا قمت بالنقر فوق لوحة التتبع بإصبع آخر أثناء هذا الوضع، فيمكنك أيضًا تحديد أجزاء من النص.

تجعل هذه الوظيفة المزدوجة تحرير النص وتعديله على جهاز iPhone الخاص بك أمرًا سهلًا، جربها فى المرة القادمة التى تكتب فيها رسالة أو ملاحظة.

إذا كنت تبحث عن تقليص الوقت الذى تقضيه فى أداء إجراءات معينة على جهاز iPhone، فعادةً ما يكون هناك حل مخفى فى نظام التشغيل المحمول من أبل، اطلع على نصائحنا العشرين السريعة لنظام التشغيل iOS والتى بمجرد البدء فى استخدامها ستجعلك أكثر كفاءة فى استخدام الوقت على المدى الطويل.