شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI تطرح مميزات جديدة لتحسين استجابات ChatGPT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت OpenAI عن تغييرات جديدة على نظام البحث عن الملفات الأسبوع الماضي، مما يسمح بمزيد من التحكم للمطورين عند مطالبة روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي باختيار الاستجابات، وقد تم إجراء التحسين على واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بـ ChatGPT وسيسمح للمطورين ليس فقط بفحص سلوك طريقة استرجاع استجابة روبوت الدردشة، بل يسمح لهم أيضًا بضبط سلوكه، وبهذه الطريقة، يمكن للمطورين التأكد من اختيار الاستجابات المرغوبة فقط.

يذكر أن تقريرًا سابقًا زعم أن الشركة تخطط لإطلاق نموذج آخر للذكاء الاصطناعي يُطلق عليه اسم "Strawberry" والذى يمكنه تحسين الرياضيات والمنطق فى ChatGPT.

OpenAI تحسن واجهة برمجة تطبيقات ChatGPT للمطورين

وأعلنت شركة الذكاء الاصطناعى عن التغييرات التى طرأت على واجهة برمجة التطبيقات في منشور على X (المعروف سابقًا باسم Twitter)، وفي الأساس، تعمل الترقية على تحسين ضوابط البحث عن الملفات فى واجهة برمجة تطبيقات المساعد، إنها تسمح للمطورين بالتحقق من النتائج التي اختارها روبوت الدردشة وإجراء المزيد من التعديلات وفقًا لمتطلباتهم.

وتختلف واجهات برمجة التطبيقات عن تطبيقات ومواقع الويب ChatGPT التي تركز على المستهلك، وفي حين أن الواجهة التي يراها المستخدمون النهائيون يتم ضبطها بدقة بواسطة OpenAI، ويتم ضبطها للتصرف بطريقة معينة، فإن المطورين الذين يقومون إما ببناء أدوات داخلية للشركات أو دمج chatbot في تطبيقات وبرامج مختلفة يحتاجون إلى مزيد من الحرية.

وقد يكون هذا لأنه في حين تم تكوين الإصدار العام من ChatGPT لأغراض عامة، يتم استخدام إصدار API لوظيفة محددة واحدة، وللتفوق في ذلك، يتطلب المستخدمون من الذكاء الاصطناعي عدم ارتكاب أي أخطاء، وإرجاع الاستجابات ذات الجودة الأعلى.

وحتى الآن، لم يكن لدى المطورين خيار لضبط واجهة برمجة التطبيقات لجعل chatbot يولد استجابات ذات صلة لحالات الاستخدام المحددة، ومع ذلك، مع خيارات التحكم الجديدة، سيتغير هذا، وسلطت OpenAI، في صفحة الدعم الخاصة بها، الضوء على كيفية عمل ذلك.

ويمكن للمطورين الآن فحص استجابات البحث عن الملفات، وتختار أداة البحث عن الملفات فى واجهة برمجة التطبيقات المساعدة الإجابات التي تعتقد أنها ذات صلة باستعلام معين، ومع ذلك، سيتمكن المطورون الآن من التحقق من الاستجابات التي يختارها الذكاء الاصطناعي واختبار المعلومات التي أنشأها في عمليات التشغيل السابقة، ويقال إن هذه المعلومات تساعدهم في تقديم المزيد من المعلومات حول عمل الأداة.

علاوة على ذلك، يمكن للمطورين تعديل إعدادات مُصنِّف النتائج الذى يستخدم للبحث عن المعلومات لتوليد الاستجابات، من خلال اختيار تصنيف بين 0.0 و1.0، يمكنهم التحكم في المعلومات التي يختارها الذكاء الاصطناعى وتلك التى يتجاهلها.